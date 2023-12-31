Какие зарубежные сериалы стоит посмотреть для новогоднего настроения

Глава семейства Дон Куинн терпеть не может Рождество - очереди в магазинах, дурацкая суета… Сплошные стрессы! А тут еще младшая дочка притащила на Рождество своего парня, музыканта-нищеброда, и заявила, что выйдет за него замуж.

В ролях: Денис Куэйд, Бриджит Мендлер.

«Страна Рождества» (NOS4A2; США) Хоррор-фэнтези. АМС, 2019.

Виктория обнаружила в себе способность открывать портал в мир потерянных вещей. Там она встречает много других людей и заводит приятные знакомства. Но однажды она встречает Чарли Мэнкса, который питается детскими душами, и пытается остановить его.

В ролях: Эшли Каммингс, Эбони Мосс-Бахрах.

«Рождественская песнь» (A Christmas Carol; США) Фэнтези по повести-сказке Чарльза Диккенса. FX/BBC, 2019.

Трехсерийная экранизация рассказывает о мрачном скряге Эбинезере Скрудже (вот откуда имя той утки!). Старик любит только деньги и презирает рождественские радости. Племянник Фред приглашает Скруджа встретить Рождество в кругу его семьи, но тот брезгливо отклоняет предложение. В рождественскую ночь к Скруджу приходят три призрака и показывают ему его прошлое, настоящее и будущее.

В ролях: Гай Пирс, Энди Серкис.

«Рождественская буря» (A Storm for Christmas; Норвегия) Драмеди. Netflix, 2022.

Нелетная погода, несколько часов до Рождества. В аэропорту судьба свела растерявшего популярность пианиста Артура, эгоистичную поп-звезду Иду, бармена Мариуса, который ждет судьбоносного звонка от врача, Марию, рвущуюся в Нью-Йорк на операцию к сыну, и много других людей.

В ролях: Деннис Стурхёй, Майбритт Саэренс.