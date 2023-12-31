Какие зарубежные сериалы стоит посмотреть для новогоднего настроения

«Что случилось в Рождество» (ÜberWeihnachten; Германия) Драмеди, 2020.
.А тут еще он узнает, что его брат встречается с его, Бастиана, бывшей девушкой! И это не последний неприятный сюрприз, поджидающий парня… Всего три серии.
В ролях: Кармен-Майя Энтони, Рудольф Ковальски.
«Дэш и Лили» (Dash&Lily; США) Комедия. Netflix, 2020.
Фото: кадр из фильма
Нью-Йорк накануне Рождества. Два подростка - саркастичный паренек Дэш и восторженная оптимистка Лили - переписываются друг с другом, делая записи в блокноте и оставляя его в разных частях города. В основе сценария сериала - романы для подростков писателей Рэйчел Кон и Дэвида Левитана.
В ролях: Остин Абрамс, Мидори Фрэнсис.
«Весело счастливо» (Merry Happy Whatever; США) Комедия. Netflix, 2019.
Фото: кадр из фильма
Глава семейства Дон Куинн терпеть не может Рождество - очереди в магазинах, дурацкая суета… Сплошные стрессы! А тут еще младшая дочка притащила на Рождество своего парня, музыканта-нищеброда, и заявила, что выйдет за него замуж.
В ролях: Денис Куэйд, Бриджит Мендлер.
«Страна Рождества» (NOS4A2; США) Хоррор-фэнтези. АМС, 2019.
Виктория обнаружила в себе способность открывать портал в мир потерянных вещей. Там она встречает много других людей и заводит приятные знакомства. Но однажды она встречает Чарли Мэнкса, который питается детскими душами, и пытается остановить его.
В ролях: Эшли Каммингс, Эбони Мосс-Бахрах.
«Рождественская песнь» (A Christmas Carol; США) Фэнтези по повести-сказке Чарльза Диккенса. FX/BBC, 2019.
Трехсерийная экранизация рассказывает о мрачном скряге Эбинезере Скрудже (вот откуда имя той утки!). Старик любит только деньги и презирает рождественские радости. Племянник Фред приглашает Скруджа встретить Рождество в кругу его семьи, но тот брезгливо отклоняет предложение. В рождественскую ночь к Скруджу приходят три призрака и показывают ему его прошлое, настоящее и будущее.
В ролях: Гай Пирс, Энди Серкис.
«Рождественская буря» (A Storm for Christmas; Норвегия) Драмеди. Netflix, 2022.
Нелетная погода, несколько часов до Рождества. В аэропорту судьба свела растерявшего популярность пианиста Артура, эгоистичную поп-звезду Иду, бармена Мариуса, который ждет судьбоносного звонка от врача, Марию, рвущуюся в Нью-Йорк на операцию к сыну, и много других людей.
В ролях: Деннис Стурхёй, Майбритт Саэренс.