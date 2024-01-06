«Холоп-2», «Мастер и Маргарита» и другие ожидаемые фильмы 2024 года

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов сыграли главные роли в фильме «Мастер и Маргарита». Фото: кадр из фильма 2024 года

Посмотрим, на какие фильмы мы с вами, скорее всего, побежим в кинотеатры в наступающем году.

«Мастер и Маргарита» 

Режиссер: Михаил Локшин

В ролях: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Евгений Князев

Дата выхода: 25 января 2024 года

Пересказывать сюжет великого романа Михаила Булгакова не имеет смысла. На этот раз в роли Мастера предстанет Евгений Цыганов, а его возлюбленную (как ив реальной жизни) сыграет Юлия Снигирь. Очень интересно посмотреть на Аугуста Диля в роди Воланда и Лиходеева в исполнении Марата Башарова. 

Фильм начали снимать в июле 2021 года, работы велись не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и на Мальте.

Новой «холопкой» стала Аглая Тарасова. Фото: кадр из фильма «Холоп-2»

«Холоп-2»

Режиссер: Клим Шипенко

В ролях: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин

Дата выхода: 1 января 2024 года

После оглушительного успеха первого «Холопа» логично было ожидать продолжения проекта. В новом фильме Гриша в исполнении Милоша Биковича, который раньше был мажором, а потом холопом, будет участвовать в перевоспитании девушки Кати (Аглая Тарасова). 

Прием тот же - зазнавшаяся Катя из нашего времени попадет в другое. 

Хоакин Феникс и Леди Гага в роли безумной парочки. Фото: кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

«Джокер: Безумие на двоих»

Режиссер: Тодд Филлипс

В ролях: Хоакин Феникс, Зази Битц, Кэтрин Кинер

Дата выхода: 2 октября 2024 года

Никуда без продолжений голливудских хитов. Вот и сумрачный «Джокер» 2019 года получил вторую часть. В роли Джокера снова Хоакин Феникс, а Харли Квинн сыграла Леди Гага.

Может быть, именно поэтому новый фильм будет мюзиклом.

Среди эмоций теперь лидирует Тревога. Фото: кадр из фильма «Головоломка-2»

«Головоломка-2»

Режиссер: Келси Манн

В ролях: Эми Полер, Филлис Смит, Льюис Блэк

Дата выхода: 13 июня 2024 года

Наконец-то выходит вторая часть любимого многими детьми и взрослыми мультфильма. Над продолжением работает та же команда.

По сюжету, главная героиня Райли взрослеет, и у нее, конечно, появляются новые эмоции. Одной из главных становится Тревога в озвучке молодой звезды Майи Хоук.

Анджелину Джоли сложно узнать в роли Марии Каллас. Фото: кадр из фильма «Мария»

«Мария»

Режиссер: Пабло Ларраин

В ролях: Анджелина Джоли

Дата выхода: 2024 год

Париж 70-х годов XX века. Здесь свои последние годы проживает великая оперная певица Мария Каллас. На кадрах сложно узнать в этой роли главную красавицу Голливуда Анджелину Джоли.

Автор сценария и режиссер уже работали вместе над биографическим фильмом про принцессу Диану «Спенсер».

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