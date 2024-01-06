«Холоп-2», «Мастер и Маргарита» и другие ожидаемые фильмы 2024 года

«Мастер и Маргарита»

Режиссер: Михаил Локшин

В ролях: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Евгений Князев

Дата выхода: 25 января 2024 года

Пересказывать сюжет великого романа Михаила Булгакова не имеет смысла. На этот раз в роли Мастера предстанет Евгений Цыганов, а его возлюбленную (как ив реальной жизни) сыграет Юлия Снигирь. Очень интересно посмотреть на Аугуста Диля в роди Воланда и Лиходеева в исполнении Марата Башарова.

Фильм начали снимать в июле 2021 года, работы велись не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и на Мальте.