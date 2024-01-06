«Холоп-2», «Мастер и Маргарита» и другие ожидаемые фильмы 2024 года

«Мастер и Маргарита»
Режиссер: Михаил Локшин
В ролях: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Евгений Князев
Дата выхода: 25 января 2024 года
Пересказывать сюжет великого романа Михаила Булгакова не имеет смысла. На этот раз в роли Мастера предстанет Евгений Цыганов, а его возлюбленную (как ив реальной жизни) сыграет Юлия Снигирь. Очень интересно посмотреть на Аугуста Диля в роди Воланда и Лиходеева в исполнении Марата Башарова.
Фильм начали снимать в июле 2021 года, работы велись не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и на Мальте.
Новой «холопкой» стала Аглая Тарасова. Фото: кадр из фильма «Холоп-2»
«Холоп-2»
Режиссер: Клим Шипенко
В ролях: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин
Дата выхода: 1 января 2024 года
После оглушительного успеха первого «Холопа» логично было ожидать продолжения проекта. В новом фильме Гриша в исполнении Милоша Биковича, который раньше был мажором, а потом холопом, будет участвовать в перевоспитании девушки Кати (Аглая Тарасова).
Прием тот же - зазнавшаяся Катя из нашего времени попадет в другое.
Хоакин Феникс и Леди Гага в роли безумной парочки. Фото: кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
«Джокер: Безумие на двоих»
Режиссер: Тодд Филлипс
В ролях: Хоакин Феникс, Зази Битц, Кэтрин Кинер
Дата выхода: 2 октября 2024 года
Никуда без продолжений голливудских хитов. Вот и сумрачный «Джокер» 2019 года получил вторую часть. В роли Джокера снова Хоакин Феникс, а Харли Квинн сыграла Леди Гага.
Может быть, именно поэтому новый фильм будет мюзиклом.
Среди эмоций теперь лидирует Тревога. Фото: кадр из фильма «Головоломка-2»
«Головоломка-2»
Режиссер: Келси Манн
В ролях: Эми Полер, Филлис Смит, Льюис Блэк
Дата выхода: 13 июня 2024 года
Наконец-то выходит вторая часть любимого многими детьми и взрослыми мультфильма. Над продолжением работает та же команда.
По сюжету, главная героиня Райли взрослеет, и у нее, конечно, появляются новые эмоции. Одной из главных становится Тревога в озвучке молодой звезды Майи Хоук.
Анджелину Джоли сложно узнать в роли Марии Каллас. Фото: кадр из фильма «Мария»
«Мария»
Режиссер: Пабло Ларраин
В ролях: Анджелина Джоли
Дата выхода: 2024 год
Париж 70-х годов XX века. Здесь свои последние годы проживает великая оперная певица Мария Каллас. На кадрах сложно узнать в этой роли главную красавицу Голливуда Анджелину Джоли.
Автор сценария и режиссер уже работали вместе над биографическим фильмом про принцессу Диану «Спенсер».