Комедия «Холоп-2» и другие новогодние премьеры

«Холоп 2», 2023, Россия, комедия 12+

Режиссер: Клим Шипенко. В ролях: Аглая Тарасова, Милош Бикович и др.

В российском прокате с 1 января.

Уже в финале первого «Холопа» нам ясно дали понять, чему решил посвятить свою некогда бестолковую жизнь перевоспитавшийся мажор Гриша - отныне он сам участвует в костюмированных постановках, призванных жестко воздействовать на подвижную психику очередного избалованного барчука. И не нужно было проникать на съемки сиквела, чтобы понять, каким будет его сюжет - Григорий отныне по другую сторону баррикад, полный решимости выбить из всех представителей золотой молодежи склонность к гедонизму и раздолбайству.

Очередным клиентом Гриши и его экс-воспитателей, а ныне коллег (телепродюсера Анастасии, психолога Льва Арнольдовича) становится нахрапистая Катя, дочка высокопоставленной столичной чиновницы, практически полностью потерявшей контроль над строптивой наследницей. Потребительское отношение Екатерины к жизни начинает переходить все границы, в том числе и юридические, что заставляет Гришу, наблюдающего всю эту элитную вакханалию, обратиться за помощью к старым знакомым...

После полета в космос для съемок «Вызова» Клим Шипенко автоматически перешел в категорию режиссеров, которые на любой, даже самый каверзный вопрос имеют право отвечать фразой «Я уже всем всё доказал». Действительно, уж кому-кому, а Климу точно не стоит терзаться по поводу какой-то несбывшейся мечты или не взятой высоты. Стало быть, никто не посмеет упрекнуть главного космического постановщика современности в том, что он цинично возвращается к проверенному творческому (и коммерческому) приему, пытаясь заново прокрутить хорошо знакомую всем историю и сорвать новогодний джекпот (напомним, первый «Холоп» собрал в России больше трех миллиардов рублей).

Был бы на месте Шипенко режиссер менее заслуженный, он наверняка оказался бы под градом критических стрел: мол, а где же истинное творчество, где полет фантазии? Строго говоря, Шипенко, который, похоже, налетался на две кинокарьеры вперед, в данном случае вообще ни при чем - он всего лишь режиссер и даже не сопродюсер, а за полет фантазии отвечали сценаристы. Их выдумки хватило на то, чтобы «откомандировать» мажорку Катю во времена чуть более отдаленные по сравнению с теми, в которых перевоспитывали Гришу в первом «Холопе».

Тогда «воспитатели» реконструировали Россию 1860 года, а сейчас героиня окажется в декорациях начала позапрошлого века. 1812 год, вот-вот закружится ураган Отечественной войны, которая позволит чиновничьей дочке переосмыслить свое житие-бытие и, подобно героине «Гусарской баллады», проявить лучшие человеческие качества и защитить Родину от посягательства Бонапарта. Ну а там, глядишь, и поручик Ржевский в качестве награды из-за угла выскочит - зря, что ли, девочка старалась...

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