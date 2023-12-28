Комедия «Холоп-2» и другие новогодние премьеры

«Холоп 2», 2023, Россия, комедия 12+
- Режиссер: Клим Шипенко. В ролях: Аглая Тарасова, Милош Бикович и др.
- В российском прокате с 1 января.
Уже в финале первого «Холопа» нам ясно дали понять, чему решил посвятить свою некогда бестолковую жизнь перевоспитавшийся мажор Гриша - отныне он сам участвует в костюмированных постановках, призванных жестко воздействовать на подвижную психику очередного избалованного барчука. И не нужно было проникать на съемки сиквела, чтобы понять, каким будет его сюжет - Григорий отныне по другую сторону баррикад, полный решимости выбить из всех представителей золотой молодежи склонность к гедонизму и раздолбайству.
Очередным клиентом Гриши и его экс-воспитателей, а ныне коллег (телепродюсера Анастасии, психолога Льва Арнольдовича) становится нахрапистая Катя, дочка высокопоставленной столичной чиновницы, практически полностью потерявшей контроль над строптивой наследницей. Потребительское отношение Екатерины к жизни начинает переходить все границы, в том числе и юридические, что заставляет Гришу, наблюдающего всю эту элитную вакханалию, обратиться за помощью к старым знакомым...
После полета в космос для съемок «Вызова» Клим Шипенко автоматически перешел в категорию режиссеров, которые на любой, даже самый каверзный вопрос имеют право отвечать фразой «Я уже всем всё доказал». Действительно, уж кому-кому, а Климу точно не стоит терзаться по поводу какой-то несбывшейся мечты или не взятой высоты. Стало быть, никто не посмеет упрекнуть главного космического постановщика современности в том, что он цинично возвращается к проверенному творческому (и коммерческому) приему, пытаясь заново прокрутить хорошо знакомую всем историю и сорвать новогодний джекпот (напомним, первый «Холоп» собрал в России больше трех миллиардов рублей).
Был бы на месте Шипенко режиссер менее заслуженный, он наверняка оказался бы под градом критических стрел: мол, а где же истинное творчество, где полет фантазии? Строго говоря, Шипенко, который, похоже, налетался на две кинокарьеры вперед, в данном случае вообще ни при чем - он всего лишь режиссер и даже не сопродюсер, а за полет фантазии отвечали сценаристы. Их выдумки хватило на то, чтобы «откомандировать» мажорку Катю во времена чуть более отдаленные по сравнению с теми, в которых перевоспитывали Гришу в первом «Холопе».
Тогда «воспитатели» реконструировали Россию 1860 года, а сейчас героиня окажется в декорациях начала позапрошлого века. 1812 год, вот-вот закружится ураган Отечественной войны, которая позволит чиновничьей дочке переосмыслить свое житие-бытие и, подобно героине «Гусарской баллады», проявить лучшие человеческие качества и защитить Родину от посягательства Бонапарта. Ну а там, глядишь, и поручик Ржевский в качестве награды из-за угла выскочит - зря, что ли, девочка старалась...
«Бременские музыканты», 2023, Россия, семейный 6+
Константину Хабенскому досталась роль сыщика - разумеется, гениального. Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Алексей Нужный. В ролях: Тихон Жизневский, Валентина Ляпина и др.
- В российском прокате с 1 января.
Вольная фантазия на основе легендарного советского мультика интересна по многим причинам, и одна из них - первое почти за год появление на киноэкранах Константина Хабенского, играющего Сыщика (того самого, у которого «нюх, как у собаки»).
В феврале народный артист России сыграл в драме «Праведник» и вот наконец возвращается к зрителям, своего любимца, разумеется, не забывшим. Забавная деталь - выслеживать герой Хабенского будет в том числе и Трубадура, сыгранного Тихоном Жизневским, с которым Константин Юрьевич очень скоро вновь пересечется в очередной серии «Майора Грома».
«Три богатыря и Пуп Земли», 2023, Россия, анимационный 6+
Болтливый конь Юлий отправляется в гости к динозаврам и, похоже, совсем их не боится. Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Константин Феоктистов.
- В российском прокате с 28 декабря.
В наступающем году мультипликационная сага о богатырском трио отметит 20-летие - даже странно, что только сейчас сценаристам пришла в голову идея скрестить былинных героев и всю сопутствующую братию с персонажами, позаимствованными из «Парка юрского периода». Это же совершенно очевидно: Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич, отправившись на рандеву с динозаврами, точно не удивятся и не ударят в грязь лицом - не зря же так плотно общались со Змеем Горынычем. Да и вообще, если хорошенько подумать, еще неизвестно, кто в этом сочетании выглядит фантастичнее - какой-нибудь птеродактиль или говорящий конь Юлий...
Фото: кадр из фильма
ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ
«Великолепная пятерка», 2023, Россия, анимационный 6+
Режиссер: Василий Ровенский.
«Реинкарнация. Картины с того света» (оригинальное название - Cracked), 2022, Таиланд, ужасы 18+
Режиссер: Сурапонг Пленсанг. В ролях: Чаянит Чансангавей, Никкун и др.
«Химера» (оригинальное название - La chimera), 2023, Италия, комедия 18+
Режиссер: Аличе Рорвахер. В ролях: Джош О’Коннор, Карол Дуарте и др.