6 отличных отечественных сериалов 2023 года, которые вы могли пропустить

Итак, что в России сняли в уходящем году, кроме «Слова пацана»?
«Разрешите обратиться» Фентези-комедия 18+
Где смотреть: Иви, Кинопоиск.
Гоша Котов (Андрей Гальченко) - робкий полицейский, который не идет ни в какое сравнение со своим отцом, легендарным милиционером 90-х. Коллеги потешаются над недотепой. Но однажды паренька кусает собака и он превращается в оборотня. Сильный и ловкий, он лихо расправляется с преступниками и приобретает небывалую уверенность в себе.
Также снимались: Даня Киселев, Анна Завтур, Ростислав Бершауэр, Александра Киселева, Евгений Харитонов, Евгений Харланов.
«Теория больших денег» Драмеди 18+
Где смотреть: Иви.
30-летний преподаватель вуза Михаил (Илья Маланин) чрезвычайно одарен в области теории вероятности и математической статистики. Из незаметных другим деталей он складывает цельную картину, делая поразительные выводы. Все потому, что у него синдром саванта. А вот чувств и эмоций он не понимает совсем. Для окружающих он чудик, гений с придурью. Тем не менее у него есть сын-подросток - впрочем, в его воспитании Михаил не участвовал. У сына редкое заболевание, и мужчина намерен его вылечить - надо ведь сохранить для человечества ценный геном. Волей случая Михаил переходит дорогу бандитам. Начинаются погони, перестрелки… Герой вдруг открывает для себя то, что раньше от него ускользало...
Также снимались: Иван Фоминов, Филипп Рейнхардт, Мария Шумакова, Евгений Егоров, Нино Нинидзе, Максим Виторган.
«Волшебный участок» Фэнтези-комедия 18+
Где смотреть: Okko.
Как-то незаметно в руках вузовского педагога появилась снайперская винтовка. Фото: кадр из фильма
Бывший снайпер Леха (Николай Наумов) устраивается на работу в полицию. Да не простую, а волшебную - ОБСП (отдел по борьбе со сказочными преступлениями). Небольшой, но прикольный коллектив под началом Михалыча следит, чтобы подведомственный контингент - разные там лешие, домовые, Баба-яга и проч. - не нарушал порядок. А они, знамо дело, нарушают. Кощей так вообще собирается мир захватить...
Также снимались: Ева Смирнова, Мария Ахметзянова, Филипп Янковский, Дарья Мельникова, Алексей Золотовицкий, Мария Смольникова, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Павел Деревянко, Ольга Медынич, Гоша Куценко.
«Актрисы» Драмеди 18+
Где смотреть: Wink, Кинопоиск.
Все, что вы хотели знать об актерах, но боялись спросить. Почему любимец публики вдруг выходит в окно? На что они готовы ради роли? Существует ли для них граница между игрой и жизнью? Лицемерие и искренность, бытовое подлячество и высокое благородство - все это каким-то чудом прекрасно уживается в них одновременно. Остроумный саморазоблачительный памфлет о театрально-киношной кухне. С песнями и танцами!..
Также снимались: Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Алексей Макаров, Анна Невская, Павел Попов, Анна Снаткина.
«Лада Голд» Гангстерская комедия 18+
Где смотреть: Иви.
Тольятти, наши дни. Паша (Эльдар Калимулин) - молодой неудачник, воспитанный дедом, легендарным опером Огурцовым, который громил в 90-е бандосов. У Паши в кармане ни рубля - дед умер, а хоронить не на что. Артур (Роман Евдокимов), напротив, жил в благополучном Амстердаме, даром что его дед - главарь ОПГ Мидас, который тоже только что умер.
Случай сводит Пашу и Артура: вместе они удирают в Казахстан на старой «Ладе»-четверке, сделанной из чистого золота и покрашенной для маскировки. Давным-давно таким оригинальным способом Мидас спрятал воровской общак. На хвосте у парней сразу несколько банд, готовых на все, чтобы заполучить золотую тачку...
Также снимались: Стася Милославская, Павел Прилучный, Анна Богомолова, Марина Зудина, Линда Лапиньш.
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«Библиотекарь» Фэнтези-боевик 18+
Где смотреть: Wink, More.tv.
Актер-неудачник (Никита Ефремов) еще не знает, что его миссия - спасти Россию...Фото: кадр из фильма
90-е, в стране разруха. Неудачливый молодой актер Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) едет в провинциальный городок, чтобы вступить в наследство погибшего отца Максима - оформить на себя квартиру и по-быстрому ее продать.
Случайно Вязинцев узнает о тайной организации, лидером которой был отец, - Читальне. Таких читален в стране множество, и все они одержимы одним - поиском и чтением книг забытого советского писателя-соцреалиста Дмитрия Громова, обладающих магической силой...
Также снимались: Евгения Дмитриева, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Игорь Золотовицкий, Марина Ворожищева, Сергей Епишев, Михаил Тройник.