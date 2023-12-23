6 отличных отечественных сериалов 2023 года, которые вы могли пропустить

Бывший снайпер Леха (Николай Наумов) устраивается на работу в полицию. Да не простую, а волшебную - ОБСП (отдел по борьбе со сказочными преступлениями). Небольшой, но прикольный коллектив под началом Михалыча следит, чтобы подведомственный контингент - разные там лешие, домовые, Баба-яга и проч. - не нарушал порядок. А они, знамо дело, нарушают. Кощей так вообще собирается мир захватить...

Также снимались: Ева Смирнова, Мария Ахметзянова, Филипп Янковский, Дарья Мельникова, Алексей Золотовицкий, Мария Смольникова, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Павел Деревянко, Ольга Медынич, Гоша Куценко.

«Актрисы» Драмеди 18+

Где смотреть: Wink, Кинопоиск.

Все, что вы хотели знать об актерах, но боялись спросить. Почему любимец публики вдруг выходит в окно? На что они готовы ради роли? Существует ли для них граница между игрой и жизнью? Лицемерие и искренность, бытовое подлячество и высокое благородство - все это каким-то чудом прекрасно уживается в них одновременно. Остроумный саморазоблачительный памфлет о театрально-киношной кухне. С песнями и танцами!..

Также снимались: Светлана Ходченкова, Сергей Гилев, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Алексей Макаров, Анна Невская, Павел Попов, Анна Снаткина.

«Лада Голд» Гангстерская комедия 18+

Где смотреть: Иви.

Тольятти, наши дни. Паша (Эльдар Калимулин) - молодой неудачник, воспитанный дедом, легендарным опером Огурцовым, который громил в 90-е бандосов. У Паши в кармане ни рубля - дед умер, а хоронить не на что. Артур (Роман Евдокимов), напротив, жил в благополучном Амстердаме, даром что его дед - главарь ОПГ Мидас, который тоже только что умер.

Случай сводит Пашу и Артура: вместе они удирают в Казахстан на старой «Ладе»-четверке, сделанной из чистого золота и покрашенной для маскировки. Давным-давно таким оригинальным способом Мидас спрятал воровской общак. На хвосте у парней сразу несколько банд, готовых на все, чтобы заполучить золотую тачку...

Также снимались: Стася Милославская, Павел Прилучный, Анна Богомолова, Марина Зудина, Линда Лапиньш.

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«Библиотекарь» Фэнтези-боевик 18+

Где смотреть: Wink, More.tv.