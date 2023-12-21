Драма «Последний стрелок» и другие премьеры недели

«Последний стрелок» (оригинальное название - The Last Rifleman), 2023, Великобритания, драма 18+

Режиссер: Терри Лоан. В ролях: Пирс Броснан, Клеманс Поэзи и др.

В российском прокате с 21 декабря.

Пожилой ирландец Арти Кроуфорд доживает свой век в доме престарелых, и, кажется, смысла задерживаться на этом свете у него нет никакого. Недавно в том же доме престарелых скончалась его супруга Мэгги - похоже, сам Бог велит 92-летнему мужчине присоединиться к любимой. Но Арти до сих пор терзают воспоминания о событиях, случившихся 6 июня 1944 года, когда совсем юный рядовой Кроуфорд в составе войск союзников высадился в Нормандии.

А на носу как раз 75-летие легендарной военной операции, и Арти понимает, что должен отметить его там, во Франции, со своими однополчанами. И совершает дерзкий побег из богадельни в большой и пугающий мир, с которым он не имел дела уже лет пятнадцать. А в этом мире, как выясняется, немало плюсов: пожилым людям, например, положен бесплатный проезд в поездах. Впрочем, есть и минусы - в частности, на паром во Францию почему-то не сажают пассажиров с просроченным паспортом (разумеется, находясь в доме престарелых, Арти не особо заботился о продлении документов), поэтому ветеран вновь вынужден проявлять чудеса смекалки и идти на то, что вполне можно назвать военной хитростью.

Кинодеятелям, вдохновившимся историей ирландца Берни Джордана и решившим перенести ее на экран, как раз не хватило хитрости, смекалки и, самое главное, умения договариваться: в итоге западный зритель получил сразу два фильма об отважном ветеране Второй мировой, которые вышли практически одновременно. Буквально за пару недель до премьеры «Последнего стрелка» в кинотеатрах появился «Великий беглец», в котором слинявшего из богадельни ветерана сыграл Майкл Кейн.

К счастью, у наших прокатчиков нет необходимости объяснять публике эту несуразность: «Беглеца» выпустила одна из крупных голливудских студий, объявивших России бойкот, поэтому фильм у нас не покажут. Дистрибьютор «Последнего стрелка» к бойкоту не присоединился, что позволило прокатчикам купить картину, главный козырь которой - исполнитель главной роли.

Пирса Броснана любят во всем мире, многие не без оснований называют его лучшим агентом 007, но не все при этом отдают должное широте его актерского диапазона - кое-кто до сих пор уверен в том, что все таланты Броснана сводятся к умению красиво пить в кадре мартини. В «Последнем стрелке» маэстро, которому в этом году стукнуло 70, ставит скептиков на место, ювелирно накидывая себе пару десятков лет, причем не только (и не столько) с помощью грима. Никаких попыток изобразить по привычке мачо-суперагента - перед нами настоящий ветеран Второй мировой.

Так и хочется процитировать классику и спросить: «Кто этот мощный старик?» И в ответ с удивлением услышать: «Бонд. Джеймс Бонд».

«Великая магия» (оригинальное название - Il sol dell'avvenire), 2023, Италия - Франция 18+