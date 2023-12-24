Самые яркие актеры, исполнявшие роль Бонапарта

Недавно в мировой кинопрокат вышла картина британского классика Ридли Скотта «Наполеон», в которой главную роль исполнил обладатель «Оскара» Хоакин Феникс. Казалось бы, имена создателей говорят сами за себя - кто рискнет критиковать столь авторитетных кинодеятелей? Однако лента вызвала жаркие споры, и без критики все же не обошлось. Впрочем, подобная реакция лишь подтверждает то, что интерес к Бонапарту продолжает оставаться высоким. Французский император, хоть и не отличался высоким ростом, по праву считается фигурой поистине исполинских масштабов - крупнейшим государственным деятелем, выдающимся полководцем, оказавшим существенное влияние на ход истории. Неудивительно, что и кинематографисты регулярно вспоминают о Бонапарте. Сегодня и мы решили вспомнить наиболее ярких и достойных актеров, у которых принял эстафету Хоакин Феникс.

Йэн Холм