Самые яркие актеры, исполнявшие роль Бонапарта

Недавно в мировой кинопрокат вышла картина британского классика Ридли Скотта «Наполеон», в которой главную роль исполнил обладатель «Оскара» Хоакин Феникс. Казалось бы, имена создателей говорят сами за себя - кто рискнет критиковать столь авторитетных кинодеятелей? Однако лента вызвала жаркие споры, и без критики все же не обошлось. Впрочем, подобная реакция лишь подтверждает то, что интерес к Бонапарту продолжает оставаться высоким. Французский император, хоть и не отличался высоким ростом, по праву считается фигурой поистине исполинских масштабов - крупнейшим государственным деятелем, выдающимся полководцем, оказавшим существенное влияние на ход истории. Неудивительно, что и кинематографисты регулярно вспоминают о Бонапарте. Сегодня и мы решили вспомнить наиболее ярких и достойных актеров, у которых принял эстафету Хоакин Феникс.
Йэн Холм
«Наполеон и любовь». Фото: кадр из фильма
Сэр Йэн, один из самых уважаемых британских актеров последних пятидесяти лет, стоит (точнее, стоял - артист скончался два года назад) в числе экранных Бонапартов особняком. Холм, которого наша публика знает прежде всего по «Пятому элементу» и «Властелину колец», на протяжении 27 лет трижды играл Наполеона, причем это были абсолютно разные, никак не связанные друг с другом картины. Впервые он «сел на трон» в 1974 году в телесериале «Наполеон и любовь», сюжет которого, как понятно из названия, был сосредоточен на романтических похождениях Бонапарта.
«Бандиты во времени». Фото: кадр из фильма
В фантастической комедии «Бандиты во времени» (1981) Холм вновь примерил знаменитую двууголку и стал одним из исторических персонажей, с которыми встречается отправившийся в прошлое герой картины.
«Новое платье императора». Фото: кадр из фильма
Третий раз английский актер стал французским полководцем в драме «Новое платье императора», вышедшей в 2001-м.
Владислав Стржельчик
Фото: кадр из фильма
Особая гордость отечественных любителей кино - русский актер в образе великого корсиканца. Народный артист СССР Владислав Стржельчик, которого, увы, с нами нет вот уже почти 30 лет, сыграл Наполеона в легендарном эпосе Сергея Бондарчука «Война и мир» (1966) и оказался невероятно убедительным, хотя был намного выше коротышки императора. Компенсировать несоответствие параметров помогли уловки операторов и природный аристократизм Стржельчика, которому часто доставались роли военачальников и вельмож.
Род Стайгер
Фото: кадр из фильма
Следующий после «Войны и мира» фильм Сергея Бондарчука, «Ватерлоо», продюсировался знаменитым итальянцем Дино Де Лаурентисом, поэтому и актеры в картине были преимущественно западные. Бонапарта в ленте, вышедшей в 1970 году и рассказывающей об одном из главных поражений полководца, сыграл американец Род Стайгер, незадолго до этого получивший «Оскар». И работу Стайгера, и фильм в целом критики оценили высоко, что, однако, не помогло ему окупить $35-миллионный бюджет.
Марлон Брандо
Фото: кадр из фильма
Задолго до роли дона Вито Корлеоне будущий крестный отец облачился в наполеоновский мундир и стал главной звездой американской картины «Любовь императора Франции» (1954). Авторы решили привлечь внимание аудитории к его долгим и запутанным отношениям с Дезире Клари, которая была невестой Наполеона, но после его женитьбы на Жозефине решила связать судьбу с другим мужчиной - Жаном-Батистом Бернадотом, впоследствии ставшим королем Швеции и Норвегии.
Арманд Ассанте
Фото: кадр из фильма
В мини-сериале «Наполеон и Жозефина. История любви» (1987) американец Арманд Ассанте предстал в обличье Бонапарта, которого сражения волнуют не так сильно, как главная женщина в его жизни. В трехсерийной картине с внушительным для 80-х бюджетом в $20 миллионов также сыграла Жаклин Биссет, которой, как нетрудно догадаться, досталась роль Жозефины.