Персонажи новой мелодрамы «Ча-ча-ча» пытаются решить личные проблемы в танцевальном зале.

Может ли танец помочь разобраться с проблемами личного характера? Все, кто смотрел голливудскую романтическую комедию «Давайте потанцуем?», уверенно ответят «Да!», вспоминая о том, как танго и вальс спасли брак героев Ричарда Гира и Сьюзен Сарандон. В новой четырехсерийной отечественной мелодраме сюжет отчасти напомнит заокеанскую картину, в которой, напомним, в танцевальной студии под руководством героини Дженнифер Лопес собрались очень разные ученики, обремененные кучей проблем, как психологических, так и бытовых. Только в российском фильме обучать новичков танцевальным премудростям будет не сексапильная красавица, а эффектный молодой человек - зовут его Александр, у него белокурые локоны и ослепительная улыбка, и кажется, что все в этой жизни дается ему невероятно легко. По крайней мере так думают главные героини сериала, три очень не похожие друг на друга женщины.

Екатерина хочет на паркете забыть о предстоящей разлуке с уезжающими за рубеж дочерью и внуком, Марина надеется встретить в зале мужчину мечты и родить от него ребенка, ну а Рита приходит в студию по совету психолога, чтобы пойти по стопам Ричарда Гира и спасти свою семью. Естественно, среди великовозрастных студентов есть и мужчины, в том числе довольно импозантные, - одного из них играет любимец домохозяек, звезда «Светофора», «Склифосовского» и «Ищейки» Дмитрий Миллер.