Алексей Серебряков о триллере «Белый список»: «Это детектив с ярко выраженным человеческим высказыванием»

Алексей Серебряков и Владимир Аверьянов сыграли главные роли в психологическом триллере режиссера Алисы Хазановой «Белый список». На Kion эта лента будет доступна с 21 декабря. В основу сюжета детективной истории легли реальные расследования.

По сценарию Владимир Аверьянов, он играет Лазарева, и Алексей Серебряков, который предстает в образе готовящегося к пенсии Короткова, едут в Подмосковье в город Подольск. Они должны проверить информацию о массовых трагических смертях подростков. На это их побуждает вышедшая в местной газете статья, которая в одночасье облетает всю страну. Автор материала полагает, что за этими смертями стоят некие кураторы из социальных сетей.

Допрос потерпевших и свидетелей никаких результатов не дает. А череда смертей тем временем продолжается. Следователям не удается связать все эти события в одну картину. И при этом интерес общественности к этому резонансному делу не ослабевает. Лазарев и Коротков продолжают вести свое расследование, все глубже погружаясь в пугающие детали.