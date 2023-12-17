Смешные лингвистические нелепости в знаменитых американских фильмах

Задача переводчика - постараться донести до зрителя все, что хотели передать режиссеры и сценаристы. Но не всегда это удается сделать корректно. Вот несколько примеров того, как халатность и непрофессионализм проявляются в американских фильмах, когда в кадре написано что-то по-русски. А порой и наши переводчики вносят свою лепту.
Гурбы я красные целую
Фото: кадр из фильма
Боксерская франшиза «Рокки» буквально кишит штампами и смешными эпизодами, касающимися СССР. Очевидно, Голливуд очень хотел показать русских плохими (вспомним великана Ивана Драго). Искать грамотных консультантов то ли не хотели, то ли было дорого. Поэтому в четвертой части фильма (1985) мы видим, как Рокки (Сильвестр Сталлоне) прилетает на бой с удовищно здоровым Драго в СССР «Авиалиниями России» (в 1985 году!) в город Красногурбинск. Если бы это был Красн губинск, звучало бы как ирония.
Да и вообще, мало ли выдуманных названий городов в кино. Но есть подозрение, что это просто набор букв. Как, к примеру, странная надпись под названием странного города: БбЛСОГА 1525Т. Что это? То ли кот прыгнул на пишущую машинку сценаристов в неподходящий момент, то ли они нарочно так коверкают подпись «высота 15254».
Примерно то же самое случилось и во время боя Рокки, когда довольно простое слово «раунд» обратилось в американском переводе на русский в «раз».
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Америкаканцы пошли на татанцы
Фото: кадр из фильма
Это сейчас Стивен Сигал - наш соотечественник. А в 80 - 90-е он был мастером единоборств из штата Мичиган. Именно тогда публика и полюбила артиста за роли завербованного ЦРУ боевика Нико Тоскани. Будто предвосхищая судьбу, Сигал в начале нулевых снялся в картине под названием «Иностранец» (2003) - его герой должен был доставить необычный груз из Франции в Германию. Разумеется, за курьером охотятся. Когда персонаж Стивена вскрывает-таки злополучную посылку, он видит там вырезки из русских газет.
Фото: кадр из фильма
Один из броских заголовков гласит: «Погибли америкаканцы в авиакатастрофе. Борьба за индийский рынок оружия продолжается». И бог с ним, что порядок слов слегка перепутан, но уж себя-то могли написать правильно...
У нас ляп почти никто не заметил. Зато в США отметили и посмеялись - перевели неологизм как ameriPOOPans (poop - какашки). Смешно.
Рэмбо и не те боеприпасы
Фото: кадр из фильма
Редко такое бывает, что в переводческий спор с Голливудом вступают официальные корпорации. Но такой прецедент есть. И виной тому сценаристы боевика «Рэмбо: Первая кровь II», в котором есть сцена, где главный герой находит ящик с боеприпасами. Конечно же, русскими. Самое забавное в этом - подписи. На снаряде для РПГ значится «Патроны ОЬР 1943 г. калибра 7,62 мм». Ну, даже не надо быть военным экспертом, чтобы понимать: калибр 7,62 мм - это для пистолета, не гранатомета. Вместо Б буква Ь - потеряли палочку, бывает. Но 1943 год при чем? Оружие доставили из-под Сталинграда или Курска?
За державу стало настолько обидно «Ростеху», что на сайте корпорации появилась своя версия казуса.
«Авторы явно просто скопировали этикетку с ящика с боеприпасами, надеясь, как обычно, что американская аудитория этого не поймет, - значится в сообщении. - Впрочем, подозрение в данном случае может возникнуть независимо от знания русского языка - цифры понимают все. Понятно, что 7,62 мм не может быть калибром гранатомета. Калибр РПГ-2 - 40 мм. Не нужна линейка, чтобы понять, что это неправильный размер».
Где моя тачка, дюдя?
Фото: кадр из фильма
Шедевральную абсурдистскую комедию «Большой Лебовски» (1998) дотошные сценаристы и режиссеры Итан и Джоэл Коэны готовили по роману Рэймонда Чендлера «Глубокий сон». Фильм с Джеффом Бриджесом в главной роли так понравился аудитории, что стал культовым. В прямом смысле слова. Появилось целое «философское» течение - дудеизм, которое соответствует взглядам на жизнь Джеффри Лебовски, главного героя картины. Все его звали просто Чувак - по-английски Dude. Именно это слово и стало камнем преткновения во время дубляжа картины в девяностых: у нас, видимо, решили, что Dude - вовсе не сленговое обозначение своего в доску парня, а некая кличка. И перевели так: Дюдя. Без шуток!
Халтурный побуквенный перевод - очевидное фиаско, это вам любой синхронист подтвердит. Что уж говорить про художественное значение этого слова для концепции картины.
Йо-хо-хо и бутылка Брюса
Фото: кадр из фильма
Еще одна из популярнейших кинофраншиз 90-х - «Крепкий орешек». За приключениями спасающего мир Джона Маклейна (Брюс Уиллис) следили, ему сопереживали. А потом он попал в Россию - в пятой части картины (2013). И тут случилось забавное. Как известно, у каждого супергероя должна быть коронная фраза (как «I'll be back» у Терминатора). Герою Брюса тоже прописали такую. И звучала она максимально странно: «Yippee ki-yay, motherfucker». Что это такое и откуда взялось, до сих пор гадают. Возможно, что-то из ковбойского фольклора - есть такая песня с бессмысленным припевом «Yippee yi yo ki yay».
Но вернемся к переводу. Наши так и не сумели художественно переосмыслить выражение и адаптировать его, поэтому перевели ходульно: «Йо-хо-хо, ублюдок». Звучит, словно Джек Воробей снова убежал от врагов. Да, йо-хо-хо - это фраза пиратов, а не ковбоев. Поэтому даже перевод «Тут ошибаешься, сука» от легендарного Леонида Володарского звучит куда лучше.