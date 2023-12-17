Смешные лингвистические нелепости в знаменитых американских фильмах

Боксерская франшиза «Рокки» буквально кишит штампами и смешными эпизодами, касающимися СССР. Очевидно, Голливуд очень хотел показать русских плохими (вспомним великана Ивана Драго). Искать грамотных консультантов то ли не хотели, то ли было дорого. Поэтому в четвертой части фильма (1985) мы видим, как Рокки (Сильвестр Сталлоне) прилетает на бой с удовищно здоровым Драго в СССР «Авиалиниями России» (в 1985 году!) в город Красногурбинск. Если бы это был Красн губинск, звучало бы как ирония.

Да и вообще, мало ли выдуманных названий городов в кино. Но есть подозрение, что это просто набор букв. Как, к примеру, странная надпись под названием странного города: БбЛСОГА 1525Т. Что это? То ли кот прыгнул на пишущую машинку сценаристов в неподходящий момент, то ли они нарочно так коверкают подпись «высота 15254».

Примерно то же самое случилось и во время боя Рокки, когда довольно простое слово «раунд» обратилось в американском переводе на русский в «раз».

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Америкаканцы пошли на татанцы