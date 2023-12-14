7 отличных зарубежных сериалов 2023 года, которые вы могли пропустить

«Один из нас» (The Last of Us) Постапокалиптическая драма, США 18+
2023 год. Прошло 20 лет с тех пор, как мир захватил кордицепс - гриб-паразит, подчиняющий себе волю человека и уродующий его. Выжившими управляет военная диктатура, которой противостоят повстанцы. Жестокость и насилие - непременный атрибут борьбы за выживание. Судьба сводит контрабандиста Джоэла (Педро Паскаль) и девочку Элли (Белла Рэмси), вынужденных отправиться в опасное путешествие вместе. У обоих в душе зияющая рана…
Сериал основан на сюжете одноименной видеоигры, но это не должно вас пугать. Под приключенческой оболочкой «Одного из нас» - драма, исследующая природу самой человечности. Помимо сквозного действия, в каждой серии есть свои истории - одна пронзительнее другой.
«Падение дома Ашеров» (The Fall of the House of Usher) Ужасы, США 18+
Сюжет одноименного рассказа Эдгара Аллана По - лишь основа сериала, в котором использованы и другие произведения классика американского романтизма и литературы ужасов.
Все начинается с того, что глава фармкомпании Родерик Ашер (Брюс Гринвуд) хоронит всех своих детей разом. Но не это по-настоящему заботит Ашера, а нападки прокурора Дюпена (Карл Ламбли), вменяющего ему производство и продажу смертельно опасного наркотика под видом безобидного анальгетика. Мир Ашеров рушится, и до поры Родерик не подозревает, что виноваты в этом не внешние обстоятельства, а он сам.
«Терапия» (Shrinking) Комедия, США 18+
Фото: кадр из фильма
Психотерапевт Джимми (Джейсон Сигел) годами помогал другим наладить свою жизнь. Но год назад у него умерла жена, и он никак не может пережить это горе. Дошло до того, что он начал срываться на клиентов - без обиняков говорит им то, что думает об их ситуации как Джимми, а не как психотерапевт. Самое смешное, что жесткая правда, идущая вразрез с врачебной этикой, помогает людям! Коллега Джимми Пол (Харрисон Форд) в бешенстве, но его ярости мешает недавно обнаруженная болезнь Паркинсона.
«Маленький огонек» (A Small Light) Биографическая драма, США 18+
Многие слышали об Анне Франк - еврейской девочке, которая пряталась с семьей от фашистов в оккупированных Нидерландах и вела дневник, ставший потом документальным свидетельством зверств гитлеровцев. Существуют пьеса «Дневник Анны Франк» и с десяток фильмов и сериалов на ее основе. Новый сериал рассказывает эту историю с другого ракурса.
В центре сюжета - молодая нидерландка австрийского происхождения Мип Гиз (Бел Паули), сотрудница компании по производству джема, которой руководил еврей Отто Франк (отец Анны). Когда началась депортация евреев, Франки и еще несколько человек спрятались в убежище в подвале фирмы. Два года Мип Гиз с коллегой заботились о спрятавшихся, поставляя с трудом раздобытые продукты. Но однажды оккупанты узнали про убежище...
«Экстраординарная» (Extraordinary) Комедия, Великобритания 18+
Наше время. У всех вокруг есть какая-нибудь сверхспособность - один умеет левитировать, другой проходит сквозь стены. Иногда это совсем нелепая способность, но и ею можно гордиться. И только у Джен (Мэйрид Тайерс) нет никакой способности. Таких лечат в специальных клиниках, но что-то ее никак не вылечат…
Фантастический сюжет помогает в остроумной и легкой форме поговорить о женском кризисе среднего возраста, самоидентификации и поиске гармонии с окружающим миром.
«Ван-Пис. Большой куш» (One Peace. Project Panda) Фэнтези про пиратов, Бразилия - Великобритания - США - ЮАР - Япония 18+
Фото: кадр из фильма
Экранизация одноименной манги. Отважный юный пират Манки Луффи (Иньяки Годой), который однажды съел волшебный плод, позволяющий ему растягиваться как резина, отправляется в опасное, но захватывающее путешествие. Цель Луффи - мифическое сокровище Ван-Пис, которое обеспечит ему титул Короля пиратов...
«Любовь и смерть» (Love&Death) Криминальная драма, США 18+
Экранизация романа Джима Аткинсона и Джо Боба Бриггса «Доказательство любви: Правдивая история страсти и смерти в пригороде», который, в свою очередь, основан на реальных событиях. Кэнди Монтгомери (Элизабет Олсен) и Бетти Гор (Лили Рэйб) - лучшие подруги, их многое связывает. Они обе поют в церковном хоре, их мужья работают в Кремниевой долине, их дочери тоже дружат. И очень скоро Кэнди возьмет в руки топор, чтобы зарубить Бетти к чертовой матери...