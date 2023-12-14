7 отличных зарубежных сериалов 2023 года, которые вы могли пропустить

«Один из нас» (The Last of Us) Постапокалиптическая драма, США 18+

2023 год. Прошло 20 лет с тех пор, как мир захватил кордицепс - гриб-паразит, подчиняющий себе волю человека и уродующий его. Выжившими управляет военная диктатура, которой противостоят повстанцы. Жестокость и насилие - непременный атрибут борьбы за выживание. Судьба сводит контрабандиста Джоэла (Педро Паскаль) и девочку Элли (Белла Рэмси), вынужденных отправиться в опасное путешествие вместе. У обоих в душе зияющая рана…

Сериал основан на сюжете одноименной видеоигры, но это не должно вас пугать. Под приключенческой оболочкой «Одного из нас» - драма, исследующая природу самой человечности. Помимо сквозного действия, в каждой серии есть свои истории - одна пронзительнее другой.

«Падение дома Ашеров» (The Fall of the House of Usher) Ужасы, США 18+

Сюжет одноименного рассказа Эдгара Аллана По - лишь основа сериала, в котором использованы и другие произведения классика американского романтизма и литературы ужасов.

Все начинается с того, что глава фармкомпании Родерик Ашер (Брюс Гринвуд) хоронит всех своих детей разом. Но не это по-настоящему заботит Ашера, а нападки прокурора Дюпена (Карл Ламбли), вменяющего ему производство и продажу смертельно опасного наркотика под видом безобидного анальгетика. Мир Ашеров рушится, и до поры Родерик не подозревает, что виноваты в этом не внешние обстоятельства, а он сам.

«Терапия» (Shrinking) Комедия, США 18+