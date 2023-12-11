Аронова о съемках в «Бременских музыкантах»: «От мультфильма мы отступаем, здесь много наших фантазий»

1 января в кино покажут сказочный фильм-приключение «Бременские музыканты». В актерском составе ленты именитые артисты, такие как Ирина Горбачева, Мария Аронова, Роман Курцын, Сергей Бурунов и многие другие.

Кстати, съемки фильма проходили с марта по август в Москве, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии — в фильме передана вся живописная природа этих мест. Особое внимание уделялось гриму и костюмам. Так, каждый день перед выходом на съемочную площадку артистов гримировали по три часа. Маски и хвосты мохнато-пернатых участников квартета содержали аниматронные элементы, и за каждым героем были закреплены операторы с джойстиками, в нужный момент по сценарию управлявшие мимикой морд и движением ушей и хвостов.

Мария Аронова сыграла в «Бременских музыкантах» Атаманшу.