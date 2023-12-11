Аронова о съемках в «Бременских музыкантах»: «От мультфильма мы отступаем, здесь много наших фантазий»

1 января в кино покажут сказочный фильм-приключение «Бременские музыканты». В актерском составе ленты именитые артисты, такие как Ирина Горбачева, Мария Аронова, Роман Курцын, Сергей Бурунов и многие другие.
Кстати, съемки фильма проходили с марта по август в Москве, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии — в фильме передана вся живописная природа этих мест. Особое внимание уделялось гриму и костюмам. Так, каждый день перед выходом на съемочную площадку артистов гримировали по три часа. Маски и хвосты мохнато-пернатых участников квартета содержали аниматронные элементы, и за каждым героем были закреплены операторы с джойстиками, в нужный момент по сценарию управлявшие мимикой морд и движением ушей и хвостов.
Мария Аронова сыграла в «Бременских музыкантах» Атаманшу.
«Не надо идти на фильм и настраиваться на то, что вы будете сравнивать его с мультфильмом. От мультфильма мы отступаем, здесь много наших фантазий. Мы используем знакомую гениальную музыку, сохраняем имена персонажей, но будет много новых поворотов, которых нет в мультике.
У нас была замечательная компания, я бы даже сказала семья. Мы радели, чтобы наше детище получилось, и очень волнуемся. Держу кулаки за то, что мы не зря проделали такую громадную работу и что кино понравится зрителям», — добавила актриса.
Сергей Бурунов, сыграл Короля.
«Бременские музыканты» — это душевный бриллиант моих воспоминаний, моего счастливого советского детства. До сих пор просмотр этого мультфильма вызывает во мне только радостные и упоительные чувства. Это что-то очень теплое, связанное с мамой, папой, с бабушкой, с каникулами, с безграничной неподдельной радостью. Короля я всегда воспринимал забавно, он очень смешной в мультфильме, очень точно нарисован, и музыкальные партии у него хорошие.
Для меня всегда волнительно, когда делают ремейки или как-то переосмысливают привычное прочтение классики, на которой росли целые поколения. Так что я тревожился. Но потрясающий актерский состав моих друзей по жизни добавил уверенности в том, что вместе будет легче и веселее.
По сюжету король не только отец, он заменяет принцессе и мать, потому что очень за нее переживает. Вместе с Лешей Нужным, режиссером фильма, мы сделали акцент именно на линию родственных отношений», — отметил Бурунов.