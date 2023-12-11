Мигель сыграл в фильме «Иван Васильевич меняет все!» поэта Александра Пушкина

Звезда шоу «Танцы» на ТНТ Мигель тоже сыграл в нашумевшей новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все!». Правда, роль танцору досталась необычная: он предстанет в образе русского поэта Александра Пушкина.

В картине мы также увидим Демиса Карибидиса в роли Шурика. А Филипп Киркоров и вовсе будет императором Петром I.

Фильм покажут на ТНТ в Новый год. Создатели говорят, что это будет не ремейк, а самостоятельная картина, основанная на пьесе Михаила Булгакова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».