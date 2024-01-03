«Мокрых бандитов» могли убить, а Кевин покалечиться на санках: как снимали комедию «Один дома»

В список самых любимых новогодних фильмов россиян, несомненно, входит комедия Криса Коламбуса «Один дома». История о мальчике, который сумел обвести вокруг пальца циничных гангстеров и спасти дом от ограбления, дарит нам веру в обыкновенное чудо. Правда, чудеса, как говорили в другом известном фильме, нужно делать своими руками.
И создатели комедии в свое время сотворили настоящее чудо. Лента «Один дома» вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая кассовая американская комедия. При изначальном бюджете в 18 миллионов долларов фильм собрал больше 476 миллионов по всему миру.
И это при том, что после провала своего предыдущего фильма «Отель разбитых сердец» Крис Коламбус готовился поставить крест на режиссерской карьере. Но, как это обычно бывает, все решил случай. Случай в жизни сценариста фильма Джона Хьюза.
Как сценарист комедии «Один дома» боялся забыть о своих детях
Однажды он собирался в поездку на рождественские каникулы и составлял подробный список всего того, о чем нельзя забывать. В шутку Хьюз подумал, что главное — не забыть собственных детей. Из этой случайной шуточной мысли и родился сюжет комедии о мальчике, которого оставляет дома семья, уезжающая на праздники в Париж. К тому же сценарист все детство боялся настоящих грабителей и визулизировал свой страх в фильме, превратив его в ряд комичных ситуаций.
Правда, поначалу Джона Хьюза терзали смутные сомнения касательно правдивости такого сюжета. Ведь какая мать может забыть про собственного ребенка? Если только это не многодетная мать Кейт Маккалистер, которую по сюжету комедии и играет Кэтрин О Хара… Кстати, на самом деле у Кэтрин и у ее мужа, художника Бо Уэлша, лишь двое детей — сыновья Мэттью и Люк.
После выхода фильма «Один дома» на экраны Кэтрин о Хара стали поступать предложения от разных режиссеров, она снималась в разных фильмах и играла в театре. Но повторить успех роли Кейт Маккалистер ей, конечно, не удалось. Недавно в Интернете появилась трогательная фотография, на которой запечатлена встреча экранных мамы и сына спустя 33 года.
Кадр из фильма «Один дома»
Как Маколей Калкин снимался в опасных сценах
Кстати, кандидатуру Маколея Калкина на роль Кевина предложил сам Джон Хьюз. Ранее Калкин снялся в его фильме «Дядюшка Бак». Однако Крис Коламбус честно провел кастинг, куда пришли более сотни детей. А вот Маколей пришел туда только в самом конце и сразу же завоевал расположение режиссера.
Как объяснял журналистам Крис Коламбус, Маколей Калкин не был похож на идеальных голливудских детей. У него забавно топорщились уши, и он точно не напоминал отличника, который растеряется в незнакомой ситуации. И в хорошем смысле юный актер действительно оказался хулиганом.
Дом, из которого Кевин выживает грабителей разными способами, снимался в городке Уиннетка недалеко от Чикаго. Интересно, что все то время, пока в особняке шли съемки, его владельцы оставались внутри него. Ведь по условиям контракта в случае отсутствия хозяев дома киношники имели право творить там что душе угодно, в том числе и сносить стены. Но, к счастью, обошлись без крайностей.
Кадр из фильма «Один дома»
Правда, уже на премьере комедии хозяева особняка неожиданно обнаружили, что Кевин спилил верхушку одной из елей на заднем дворе, чтобы украсить ею дом к рождественским праздникам.
Маколей Калкин снялся в нескольких опасных сценах, где ему приходилось падать, летать на тросе и съезжать на санях с домашних ступенек. Дублером мальчика в трюковых эпизодах был 30-летний Ларри Николас.
Кстати, специально для сцены с санями в особняке построили лыжный трамплин. Сначала, чтобы удостовериться в безопасности трюка, из дома запустили пустые сани, вылетевшие оттуда метров на десять. Дабы снизить все риски, к саням добавили трос с тормозной системой и матрац. Сначала «зимний транспорт» ехал медленно, однако в финале тормоза выдернули, и сани понеслись вперед. При создании этого трюка никто не пострадал.
Интересно, что роль младшего брата Кевина, Фуллера, сыграл реальный брат актера — Киран Калкин.
Как ловушки Кевина Маккалистера могли повлиять на жизнь «мокрых бандитов»
Но самому большому количеству опасностей, конечно, подвергались актеры Джо Пеши и Дэниел Стерн, сыгравшие «мокрых бандитов» Гарри и Марва. В 2012 году американский врач Райан Сент Клэр в интервью порталу The Week рассказал, как ловушки, устроенные Кевином Маккалистером, на самом деле могли повлиять на состояние здоровья персонажей. Если бы они действительно сработали, то от «мокрых бандитов» не осталось бы и мокрого места.
Например, утюг, упавший на лицо Марва, мог бы сломать нижнюю стенку глазниц и повредить ему зрение. Гарри, прикоснувшись к раскаленной дверной ручке, рисковал вообще остаться без руки. А его длительный контакт с паяльной лампой мог потребовать трансплантацию костной ткани.
А вспомните эпизод, когда Кевин кладет на лицо Марва паука, роль которого сыграл реальный тарантул. По сюжету грабитель изображает на лице нескрываемый ужас и орет что есть мочи. Однако на самом деле это был немой крик, поскольку никто не мог предсказать, как повел бы себя паук, напуганный громким звуком. К счастью для Дэниела Стерна эпизод был снят с первого дубля, а крик же был наложен позже.
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Кадр из фильма «Один дома»
Кстати, один из кадров с участием Маколея Калкина отсылает зрителя к знаменитой картине Эдварда Мунка «Крик». Внимательный зритель, наверняка, обратит внимание на этот факт.
Нельзя не упомянуть эпизод, когда Кевин смотрит фильм «Ангелы с грязными душами», где звучит знаменитая фраза: «Сдачу оставь себе, грязное животное». На самом же деле такой картины не существует в природе.
Кадр из фильма «Один дома»
Крис Коламбус снял фильм в фильме, являющийся пародией на классический нуар. А главную роль в нем сыграл театральный актер Майкл Гуидо. Как рассказывал сам актер, после выхода комедии на экраны дети, узнающие его на улице, цитировали монолог из «Ангелов…». И так происходило на протяжении нескольких лет.
Многие зрители прониклись симпатией и сочувствием к пожилому мужчине, которого Кевин сначала боится, а узнав его поближе, дает ему ценный совет. И благодаря разговору с мальчиком он мирится с сыном и снова обретает потерянную семью. Конечно, появление этого героя добавило картине трогательности и пронзительности.
Что интересно, после выхода комедии в прокат критики предположили, что «Один дома» не станет фильмом, который пересматривают на Новый год, Рождество и другие новогодние праздники. Однако они жестоко ошибались. Картина показала феноменальные кассовые сборы.
Кадр из фильма «Один дома»
Комедия «Один дома» была номинирована на «Оскар» за лучшую песню (Somewhere in My Memory) и саундтрек, а также претендовала на «Золотой глобус» в двух категориях: «лучшая комедия или мюзикл» и «лучшая мужская роль в комедии или мюзикле» (Маколей Калкин).
Вскоре вышла и вторая часть фильма «Один дома: потерянный в Нью-Йорке», также собравшая в прокате больше 300 миллионов долларов.
Но лучшей наградой фильму, конечно, стала народная любовь. Ведь он рассказывает о находчивости, отваге и важности теплых взаимоотношений между людьми — тех ценностях, которые близки и понятны во всех уголках земного шара.