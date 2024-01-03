«Мокрых бандитов» могли убить, а Кевин покалечиться на санках: как снимали комедию «Один дома»

В список самых любимых новогодних фильмов россиян, несомненно, входит комедия Криса Коламбуса «Один дома». История о мальчике, который сумел обвести вокруг пальца циничных гангстеров и спасти дом от ограбления, дарит нам веру в обыкновенное чудо. Правда, чудеса, как говорили в другом известном фильме, нужно делать своими руками.

И создатели комедии в свое время сотворили настоящее чудо. Лента «Один дома» вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая кассовая американская комедия. При изначальном бюджете в 18 миллионов долларов фильм собрал больше 476 миллионов по всему миру.

И это при том, что после провала своего предыдущего фильма «Отель разбитых сердец» Крис Коламбус готовился поставить крест на режиссерской карьере. Но, как это обычно бывает, все решил случай. Случай в жизни сценариста фильма Джона Хьюза.

Как сценарист комедии «Один дома» боялся забыть о своих детях

Однажды он собирался в поездку на рождественские каникулы и составлял подробный список всего того, о чем нельзя забывать. В шутку Хьюз подумал, что главное — не забыть собственных детей. Из этой случайной шуточной мысли и родился сюжет комедии о мальчике, которого оставляет дома семья, уезжающая на праздники в Париж. К тому же сценарист все детство боялся настоящих грабителей и визулизировал свой страх в фильме, превратив его в ряд комичных ситуаций.

Правда, поначалу Джона Хьюза терзали смутные сомнения касательно правдивости такого сюжета. Ведь какая мать может забыть про собственного ребенка? Если только это не многодетная мать Кейт Маккалистер, которую по сюжету комедии и играет Кэтрин О Хара… Кстати, на самом деле у Кэтрин и у ее мужа, художника Бо Уэлша, лишь двое детей — сыновья Мэттью и Люк.

После выхода фильма «Один дома» на экраны Кэтрин о Хара стали поступать предложения от разных режиссеров, она снималась в разных фильмах и играла в театре. Но повторить успех роли Кейт Маккалистер ей, конечно, не удалось. Недавно в Интернете появилась трогательная фотография, на которой запечатлена встреча экранных мамы и сына спустя 33 года.