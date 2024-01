«Мокрых бандитов» могли убить, а Кевин покалечиться на санках: как снимали комедию «Один дома»

Комедия «Один дома» была номинирована на «Оскар» за лучшую песню (Somewhere in My Memory) и саундтрек, а также претендовала на «Золотой глобус» в двух категориях: «лучшая комедия или мюзикл» и «лучшая мужская роль в комедии или мюзикле» (Маколей Калкин).

Вскоре вышла и вторая часть фильма «Один дома: потерянный в Нью-Йорке», также собравшая в прокате больше 300 миллионов долларов.

Но лучшей наградой фильму, конечно, стала народная любовь. Ведь он рассказывает о находчивости, отваге и важности теплых взаимоотношений между людьми — тех ценностях, которые близки и понятны во всех уголках земного шара.