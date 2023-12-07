Снигирь о съемках в фильме «Мастер и Маргарита»: «Такая роль должна прийти сама, ее не нужно хотеть»

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов получили главные роли в фильме режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», который выйдет в прокат 25 января 2024 года. Также в ленте снялись Юрий Колокольников, Алекснадр Яценко, Данил Стеклов, Игорь Верник, Дмитрий Лысенков, Яна Сексте, Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Алексей Гуськов и многие другие.

По словам Цыганова, книгу он прочил, когда ему было всего 15 лет. И на тот момент, будучи еще по сути ребенком, он не все сумел понять, хотя и сейчас, спустя годы, Евгений не может утверждать, что понял замысел писателя полностью. Этот роман представляется ему непросто таинственным и загадочным, но и притягательным. Актер подметил, что автор в свое время его не закончил, сюжет дописывался уже за него. Говоря о фильме, Цыганов подметил, что удивительное обаяние было создано благодаря так называемой трехслойной мистике, сатиры на тему московской жизни 30-х годов прошлого столетия и Библейской истории. Дать этому четкий жанр, по мнению актера, едва ли представляется возможным.

Сыгравшая в картине Юлия Снигирь уточнила, что для нее Маргарита — это про смелость и жертвенность. Актриса не могла и мечтать получить такую роль. Даже когда ей прислали сценарий, она все еще не могла поверить в удачу.