Филипп Киркоров переоделся в Петра I в «Иван Васильевич меняет все!»

Король поп-сцены Филипп Киркоров тоже появится в новогодней комедии канала ТНТ «Иван Васильевич меняет все». Артист предстанет в обычном для себя образе - Петром I.

Герой Киркорова - прогрессивный, гоняется за последними трендами. Певец предстанет перед зрителями в ярких красных нарядах эпохи и в длинном аллонжевом парике, локоны которого достают буквально до пола.

По сюжету, главные персонажи будут путешествовать во времени. И неожиданно окажутся в царстве Киркорова.

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