Павел Деревянко: «Грим был жесткий! Мне сделали железные зубы - стальные накладки на каждый»

Павел Деревянко сыграл в фильме «Волшебный участок» роль Змея Горыныча. Причем артисту пришлось непросто, так как его герой — с тремя головами. И у каждой был свой характер и образ.
Правда, на монтаже продюсеры решили переозвучить каждую голову разными голосами. Помимо брутального Деревянко добавили женских голос и детский.
«Грим был жесткий! Мне сделали железные зубы: стальные накладки на каждый зуб. Бегать с этими зубами — достаточно неприятная вещь», — рассказал Деревянко Teleprogramma.pro.
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