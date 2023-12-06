Павел Деревянко: «Грим был жесткий! Мне сделали железные зубы - стальные накладки на каждый»

Кадр со съемок фильма «Волшебный участок»

Актер рассказал о съемках в фильме «Волшебный участок».

Павел Деревянко сыграл в фильме «Волшебный участок» роль Змея Горыныча. Причем артисту пришлось непросто, так как его герой — с тремя головами. И у каждой был свой характер и образ.

Правда, на монтаже продюсеры решили переозвучить каждую голову разными голосами. Помимо брутального Деревянко добавили женских голос и детский.

«Грим был жесткий! Мне сделали железные зубы: стальные накладки на каждый зуб. Бегать с этими зубами — достаточно неприятная вещь», — рассказал Деревянко Teleprogramma.pro.

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