Появились первые кадры со съемок фильма-байопика «Роднина»

Продолжаются съемки фильма о легендарной спортсменке, трехкратной олимпийской чемпионке, десятикратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирине Родниной.

Байопик под названием «Роднина» — это проект компании «ВайТ Медиа» при поддержке Фонда кино. За основу фильма взята книга Ирины Родниной «Слеза чемпионки». Она рассказывает о поистине удивительном жизненном пути известной фигуристки Ирины Родниной.

Фильм выйдет в прокат в 2024 году, он приурочен к 75-летию Ирины Родниной. Роль фигуристки в картине сыграет молодая актриса Владислава Самохина, ее партнером по съемкам стал Федор Федотов.

Сейчас идет активная работа над фильмом, первые кадры которого уже стали доступными для будущих зрителей, поклонников Ирины Родниной.