Фильм «Девять с половиной недель» с Ким Бейсингер покажут на Первом канале к ее 70-летию

К 70-летию Ким Бейсингер на Первом канале покажут фильм «Девять с половиной недель», в котором обладательница премии «Оскар» сыграла яркую роль. Ким называют одной из самых чувственных и женственных актрис мирового кино.
Будучи популярной в 80-х и 90-х, она активно снималась в кассовых лентах. Так, к примеру, в 1983 году Бейсингер сыграла девушку Джеймса Бонда, ее партнером стал легендарный Шон Коннери в фильме «Никогда не говори «никогда». Актриса буквально блистала на съемочной площадке. Режиссеры сразу заметили эффектную блондинку, разглядев в ней талант.
Актрисе всегда везло с партнерами по кинолентам. Она снималась с Ричардом Гиром в фильмах «Без пощады», «Окончательный анализ», с Брюсом Уиллисом в картине «Свидание вслепую», с Майклом Китоном и Джеком Николсоном в «Бэтмене», с Алеком Болдуином в фильме «Привычка жениться», с Расселом Кроу и Кевином Спейси в ленте «Секреты Лос-Анджелеса».
Однако мировую популярность Ким Бейсингер принесли съемки в фильме «Девять с половиной недель». Эта история стала экранизацией одноименного романа писательницы Элизабет МакНилл. Главную роль в ленте могла получить Деми Мур, однако выбор пал на Ким. Ее партнером стал Микки Рурк.
Фильм «Девять с половиной недель» с Ким Бейсингер покажут на Первом канале 8 декабря в 23:40.