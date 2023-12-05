Фильм «Девять с половиной недель» с Ким Бейсингер покажут на Первом канале к ее 70-летию

К 70-летию Ким Бейсингер на Первом канале покажут фильм «Девять с половиной недель», в котором обладательница премии «Оскар» сыграла яркую роль. Ким называют одной из самых чувственных и женственных актрис мирового кино.

Будучи популярной в 80-х и 90-х, она активно снималась в кассовых лентах. Так, к примеру, в 1983 году Бейсингер сыграла девушку Джеймса Бонда, ее партнером стал легендарный Шон Коннери в фильме «Никогда не говори «никогда». Актриса буквально блистала на съемочной площадке. Режиссеры сразу заметили эффектную блондинку, разглядев в ней талант.