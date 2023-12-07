«Елки 10» и другие премьеры недели

«Кентервильское привидение» (оригинальное название - The Canterville Ghost), 2023, Великобритания, анимационный 6+
- Режиссеры: Ким Бёрдон, Роберт Чендлер.
- В российском прокате с 7 декабря.
В старинное британское поместье Кентервиль Чейз заселяется богатое американское семейство Оттисов, члены которого крайне скептически относятся к легенде об обитающем в доме привидении. Если бы речь шла о стандартном ужастике, то по законам жанра скептикам пришлось бы свое мнение поменять и по полной программе наложить в штаны, но в данном случае посрамить никого не удастся.
Привидение - почтенное, седовласое, сжившее со свету не одно поколение владельцев Кентервиля, - ничего не может поделать с заокеанскими гостями, которые отмахиваются от него, как от назойливой мухи. Более того, младшие Оттисы, хулиганистые близнецы Луис и Кайл, и вовсе начинают терроризировать беднягу, не испытывая никакого уважения к его сединам. Лишь сестра сорванцов, пятнадцатилетняя Вирджиния, пытается подружиться с барабашкой и выяснить, почему сотни лет назад сэр Саймон де Кентервиль был обвинен в убийстве невесты и навеки превратился в призрака-изгоя.
Увы, с нами уже давно нет Михаила Задорнова, для которого новый английский мультфильм наверняка стал бы поводом в очередной раз произнести свое знаменитое «Ну тупые!». Впрочем, над тупостью (а также над бесцеремонностью) американцев смеялись задолго до Михаила Николаевича, и делал это не кто иной, как Оскар Уайльд, по юмористическому рассказу которого мультик и снят.
Конечно, английский классик, как и его российский коллега, не был чересчур категоричен и не всех звездно-полосатых считал безнадежными - вот и в «Кентервильском привидении» присутствует умненькая и сентиментальная Вирджиния, готовая возиться со вздорным старичком-призраком. «В семье не без урода» - часто говорим мы, но в данном случае уместнее было бы сказать: «В семье уродов (ну или туповатых наглецов) не без приличного человека». Печально и симптоматично, что за 136 лет, прошедших с момента публикации рассказа Уайльда, отношение к гражданам США так и не поменялось.
«Ёлки 10», 2023, Россия, комедия 12+
Фото: кадр из фильма
- Режиссеры: Дамир Мифтахов, Иван Чехов. В ролях: Регина Тодоренко, Филипп Киркоров и др.
- В российском прокате
- с 7 декабря.
Ставшее уже обязательным для праздничного киностола блюдо вновь спешит к зрителям - несколько новелл, напоминающих о необходимости верить в чудо, объединены в десятую часть бесконечного новогоднего альманаха. Добавить проекту основательности призваны такие уважаемые артисты, как Елена Валюшкина, Юрий Кузнецов, Борис Щербаков и Галина Польских.
«Запретная страсть» (оригинальное название - L'еtе dernier), 2023, Франция, драма 18+
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Катрин Брейя. В ролях: Леа Дрюкер, Самуэль Кирхер и др.
- В российском прокате с 7 декабря.
Сюжет французской драмы, претендовавшей в мае на главный приз Каннского фестиваля, вполне можно публиковать в рубрике «Их нравы»: респектабельная пятидесятилетняя француженка заводит роман с семнадцатилетним сыном своего мужа от предыдущего брака. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы решительно отказать подобным отношениям в праве на хеппи-энд.