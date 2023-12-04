На СТС выйдет новогодний фильм по пьесе Александра Цыпкина

История — добрая. Главный герой перед Новым годом берет чужое пальто вместо своего и приходит в нем домой. Но потом вспоминает, что в кармане осталось письмо Деду Морозу, которое написала его дочь.

Мужчина пытается выяснить у дочки, какой же подарок она попросила у волшебника, но девочка не хочет говорить, так как боится, что желание не исполнится.

Главному герою в итоге придется найти свое пальто в многомиллионной Москве и осуществить мечту маленькой девочки.

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