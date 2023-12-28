Не только «Ирония судьбы»: 9 советских фильмов для новогоднего настроения

Совсем скоро наступит Новый год. Но многие жалуются на то, что никак не могут «поймать» праздничное настроение. Может быть, настроиться на нужный лад помогут старые добрые фильмы, которые мы привыкли смотреть под Новый год с детства?
«Карнавальная ночь», 1956 г.
Фото: кадр из фильма «Карнавальная ночь»
Несмотря на то, что свой первый фильм Эльдар Рязанов снял в далеком 1956 году, многие фразы из «Карнавальной ночи» и сегодня остаются актуальными:
«Я и сам шутить не люблю, и другим не дам»,
«Бабу-Ягу со стороны брать не будем – воспитаем в своем коллективе!»,
«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе – наука пока еще не в курсе дела».
Да и песни в исполнении Людмилы Гурченко мы все невольно начинаем напевать вслед за ее героиней – хорошенькой Леночкой Крыловой. И поразглядывать платья на актрисе очень интересно – их в фильме несколько, и все очень красивые.
«Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.
Фото: кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Летающие вареники. Укравший Луну черт. Разбитная румяная Солоха, заманивающая в свою хату мужчин. Чернобровая Оксана, чуть не упустившая свое счастье… С первых минут действие сказки захватывает – и не отпускает до самого финала.
Особенно, если вспомнить, что гениальному актеру Георгию Милляру, игравшемуу Черта в тоненьком костюме на морозе, приходилось «греться» крепкими напитками, и из-за этого на съемках происходили реальные, а не сказочные, чудеса.
«Морозко», 1964 г.
Фото: кадр из фильма «Морозко»
Фильм Александра Роу, давно ставший в нашей стране классикой, западные зрители не понимают и не любят. Им кажется, что это настоящий триллер, который нельзя показывать детям: медведь-оборотень, жуткие деревья, бродящие по лесу, криповатый «дом на ногах», опасная и уродливая баба-Яга…
Конечно, можно найти в этой сказке жестоких абьюзеров и страшных потусторонних монстров. А можно просто наслаждаться просмотром и воспоминаниями детства.
«Снежная королева», 1966 г.
Фото: кадр из фильма «Снежная королева»
Кто только не экранизировал знаменитую сказку Андерсена! Но для тех, кто жил в Советском Союзе, единственной настоящей Гердой навсегда останется наша Елена Проклова – самая добрая, смелая и верная девочка, отважно спасающая названого брата от ледяной бессердечной Снежной королевы.
«Зигзаг удачи», 1968 г.
Фото: кадр из фильма «Зигзаг удачи»
История удачливого фотографа Володи Орешникова, неожиданно выигравшего крупную сумму, захватывает сразу: такая там атмосфера – предвкушения новогоднего чуда. Параллельно развиваются сюжетные линии некрасивой Алевтины, мечтающей выйти замуж, красавицы Лидии Сергеевны и ее ревнивого мужа…
Наблюдать за тем, как из симпатичного добряка Володя под воздействием денег превращается в склочного и жадного типа, смешно и интересно.
«Джентльмены удачи», 1971 г.
Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи»
Один из любимых фильмов советских зрителей и сегодня заставляет нас замирать перед экраном, снова и снова проход вместе с героями весь путь – от детского сада и тюрьмы до заснеженной дачи, на которой они встречают Новый год.
Громкий смех незаметно сменяется тихой улыбкой, а сердце сжимается, когда Трошкин в исполнении Евгения Леонова вручает своим «подельникам» подарки, а они в ответ – зачем мне домашние носки, у меня и дома-то нет…
«Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 г.
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Как же можно обойтись 31 декабря без «Иронии судьбы»? Это ведь обязательная программа – иначе Новый год может и не наступить! Этот фильм так уютно смотреть и слушать под нарезку традиционного оливье или сооружение замысловатой «шубы»… Смеяться всей семьей над давно известными моментами, задумываться над серьезными и важными вещами – о том, что нужно ценить близких и не бояться своих чувств.
«Новогодние приключения Маши и Вити», 1975 г.
Фото: кадр из фильма «Новогодние приключения Маши и Вити»
«Забойный» рок, который играет группа «Дикие гитары», - просто блеск для 1975 года! А какая там Баба-Яга? Не страшная злобная старуха, а фигуристая девчонка в мини и ярких бусах, лихо отплясывающая чуть ли не запрещенный рок-н-ролл! Да и остальные герои – Кот Матвей, малолетний вундеркинд Витя, добрая и храбрая Маша, - до сих пор вызывают неподдельный интерес и у взрослых, и у маленьких зрителей.
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«Чародеи», 1982 г.
Фото: кадр из фильма «Чародеи»
И этот фильм давно «растащили» на цитаты – «Кто так строит, ну кто так строит?», «Считайте меня ведьмой – по должности и по сути», «Замечательный у вас институт. Только шумно и коридоров много», «Самое прекрасное — это наши прекрасные женщины. Но они у нас уже есть»… «Чародеи» - это не только волшебная история, произошедшая с героями, но и песни, которые мы готовы подхватить с первых нот: «Ведьма-речка», «Три белых коня», «Снежинка», «Говорят».
Давайте вместе смотреть новогодние фильмы, загадывать желания и ждать наступления полуночи – и чудо обязательно случится. Для каждого – свое.