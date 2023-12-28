Не только «Ирония судьбы»: 9 советских фильмов для новогоднего настроения

Несмотря на то, что свой первый фильм Эльдар Рязанов снял в далеком 1956 году, многие фразы из «Карнавальной ночи» и сегодня остаются актуальными:

«Я и сам шутить не люблю, и другим не дам»,

«Бабу-Ягу со стороны брать не будем – воспитаем в своем коллективе!»,

«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе – наука пока еще не в курсе дела».

Да и песни в исполнении Людмилы Гурченко мы все невольно начинаем напевать вслед за ее героиней – хорошенькой Леночкой Крыловой. И поразглядывать платья на актрисе очень интересно – их в фильме несколько, и все очень красивые.

«Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.