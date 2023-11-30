Мультфильм «Волшебное приключение да Винчи» и другие премьеры недели

«Волшебное приключение да Винчи» (оригинальное название - The Inventor), 2023, США - Франция, анимационный 12+

Режиссер: Джим Капобьянко.

В российском прокате с 30 ноября.

Начало XVI века, Леонардо да Винчи, уже не слишком юный и не очень здоровый, живет в Италии и пытается убедить своих покровителей (прежде всего папу римского) в том, что необходимо понимать важность научных открытий и не блуждать в религиозных дебрях. Церковники, хоть и ценят Леонардо, воспринимают эти идеи скептически, поэтому маэстро с радостью принимает предложение молодого французского короля Франциска I поработать под его чутким руководством - в юноше он видит человека, готового слиться в экстазе с ее величеством наукой.

Леонардо начинает разрабатывать концепцию идеального города, но король, как выясняется, озабочен не чертежами грядущего мегаполиса, а собственным изваянием, которое должно украсить новый населенный пункт. Гениальный ученый и художник вновь упирается в стену непонимания, и лишь прогрессивно мыслящая сестра Франциска Маргарита Наваррская демонстрирует желание помочь стареющему да Винчи осуществить его мечты.

Новый мультфильм получил на Западе шумное одобрение - один из критиков, в частности, назвал его «восхитительно нарисованным уроком истории». Впрочем, чтобы заработать по итогам урока высокую оценку, стоит помнить о формуле, по которой делалась вся успешная анимация последних десятилетий: в картине должна быть и чисто детская начинка (догонялки в духе Тома и Джерри), и приличное количество взрослого юмора - такое сочетание позволит заманить на сеансы семью в полном составе. Но в данном случае все выстрелы идут строго в «молоко».

Вряд ли родители, даже если и захотят восстановить в памяти биографию да Винчи, будут смотреть ради этого довольно длинный мультик. Ну а дети, уверенные в том, что Леонардо (как и Микеланджело с Донателло) - это черепашка-ниндзя, обнаружат на экране болтливого старика и вовсе почувствуют себя обманутыми. Стоит ли удивляться, если и папы с мамами, и сыновья с дочками предпочтут этот «восхитительный урок» просто прогулять?..

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