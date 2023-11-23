Звезда фильма «Маленькая Вера» Юрий Назаров: «Кроме дурости в этом кино ничего нет»

Актер популярного советского фильма «Маленькая Вера» Юрий Назаров заявил, что ему не нравится этот фильм. Артист считает, что показывать в фильмах надо хорошее, а там все получилось очень мрачно.

«Когда нас ругают за это кино, то я всей душой согласен. Кино мрачное, беспросветное. Надо делиться добрым, разумным. А там кроме дурости ничего и нет», - заявил актер в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба».

Назаров подчеркнул, что «Маленькая Вера» олицетворяет темноту и хамство.

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