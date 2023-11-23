«Дворец» с Александром Петровым и другие премьеры недели

«13 пришествий дьявола» (оригинальное название — In the Fire), 2023, Италия — США, триллер. 18+

Режиссер: Конор Эллин. В ролях: Эмбер Херд, Эдуардо Норьега и др.

В российском прокате с 23 ноября.

В конце позапрошлого века прогрессивная дама по имени Грейс отправляется из Нью-Йорка куда-то очень далеко (предположительно, на юг Калифорнии), чтобы вылечить странного подростка. Грейс — дипломированный психолог, поэтому считает, что мальчик, которого земляки именуют не иначе как дьявольским отродьем, нуждается в ее помощи. Конечно, она не верит в то, что в ребенка вселился Сатана, и хочет объяснить невежественным массам суть проблемы: мол, дело не в темных силах, а в уникальных способностях, которыми наделен юный Мартин.

Невежественные массы, однако, не желают выслушивать объяснения и воспринимают заезжую докторшу как сообщницу чертенка (проще говоря, ведьму) — ее хватают и секут плетьми прямо на площади перед церковью. Но Грейс, как мы уже поняли, не робкого десятка и, не обращая внимания на исполосованную спину, продолжает бороться за правое дело.

После почти триумфального возвращения на экраны Джонни Деппа, чью «Жанну Дюбарри» не хвалил только ленивый, пытливый зритель наверняка захочет выяснить, как там дела у его бывшей женушки Эмбер Херд, с которой Джонни так яростно судился. Дела, будем откровенны, у Эмбер так себе. Именно ей в «Тринадцати пришествиях...» досталась роль отважной психологини, и именно она в этой роли демонстрирует полную неспособность нести на себе тяжкое бремя звезды и спасать фильм в тех ситуациях, когда сценарий, режиссура и игра других актеров недотягивают до нужного уровня.

А до нужного уровня, скажем прямо, фильму как до луны — оживить этот нескладный мистический триллер не смогли бы даже актрисы уровня Мэрил Стрип или Сьюзан Сарандон, и это Эмбер, явно не обладающую талантами вышеупомянутых звезд, частично оправдывает. Но вряд ли кто-то захочет пожалеть скандалистку и обеспечить ее новому творению достойную кассу. Впрочем, один человек фильм посмотрит с удовольствием, и его имя нам хорошо известно. Конечно, Джонни Депп вряд ли предложит выдвинуть картину на «Оскар», но эпизод, в котором его экс-супругу публично секут плетьми, точно оценит на пять баллов.

«Дворец» (оригинальное название — The Palace), 2023, Швейцария — Франция, комедия. 18+