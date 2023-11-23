«Дворец» с Александром Петровым и другие премьеры недели

«13 пришествий дьявола» (оригинальное название — In the Fire), 2023, Италия — США, триллер. 18+
- Режиссер: Конор Эллин. В ролях: Эмбер Херд, Эдуардо Норьега и др.
- В российском прокате с 23 ноября.
В конце позапрошлого века прогрессивная дама по имени Грейс отправляется из Нью-Йорка куда-то очень далеко (предположительно, на юг Калифорнии), чтобы вылечить странного подростка. Грейс — дипломированный психолог, поэтому считает, что мальчик, которого земляки именуют не иначе как дьявольским отродьем, нуждается в ее помощи. Конечно, она не верит в то, что в ребенка вселился Сатана, и хочет объяснить невежественным массам суть проблемы: мол, дело не в темных силах, а в уникальных способностях, которыми наделен юный Мартин.
Невежественные массы, однако, не желают выслушивать объяснения и воспринимают заезжую докторшу как сообщницу чертенка (проще говоря, ведьму) — ее хватают и секут плетьми прямо на площади перед церковью. Но Грейс, как мы уже поняли, не робкого десятка и, не обращая внимания на исполосованную спину, продолжает бороться за правое дело.
После почти триумфального возвращения на экраны Джонни Деппа, чью «Жанну Дюбарри» не хвалил только ленивый, пытливый зритель наверняка захочет выяснить, как там дела у его бывшей женушки Эмбер Херд, с которой Джонни так яростно судился. Дела, будем откровенны, у Эмбер так себе. Именно ей в «Тринадцати пришествиях...» досталась роль отважной психологини, и именно она в этой роли демонстрирует полную неспособность нести на себе тяжкое бремя звезды и спасать фильм в тех ситуациях, когда сценарий, режиссура и игра других актеров недотягивают до нужного уровня.
А до нужного уровня, скажем прямо, фильму как до луны — оживить этот нескладный мистический триллер не смогли бы даже актрисы уровня Мэрил Стрип или Сьюзан Сарандон, и это Эмбер, явно не обладающую талантами вышеупомянутых звезд, частично оправдывает. Но вряд ли кто-то захочет пожалеть скандалистку и обеспечить ее новому творению достойную кассу. Впрочем, один человек фильм посмотрит с удовольствием, и его имя нам хорошо известно. Конечно, Джонни Депп вряд ли предложит выдвинуть картину на «Оскар», но эпизод, в котором его экс-супругу публично секут плетьми, точно оценит на пять баллов.
«Дворец» (оригинальное название — The Palace), 2023, Швейцария — Франция, комедия. 18+
Кадр из фильма «Дворец»
- Режиссер: Роман Полански. В ролях: Оливер Мазуччи, Микки Рурк и др.
- В российском прокате с 23 ноября.
Действие черной комедии мирового классика Романа Полански разворачивается в дорогом европейском отеле в самом конце 1999-го: вот-вот пробьют куранты и начнется гламурная новогодняя вечеринка. Примут в ней участие и «новые русские» (одного из них сыграл Александр Петров, на фото), для которых Борис Ельцин выступит по телевизору со своим судьбоносным «Я устал, я ухожу».
«Хоккейные папы», 2023, Россия, семейный 6+
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Андрей Булатов. В ролях: Алексей Бардуков, Михаил Пореченков и др.
- В российском прокате с 23 ноября.
Когда бизнес атакует детский спорт, остается одно — махать шашкой. Точнее, клюшкой: дело в том, что циничный олигарх хочет снести ледовый дворец в провинциальном городке, и откажется он от этой идеи только в одном случае — если местный детский тренер выиграет Ночную хоккейную лигу. И тот принимает вызов, собирая команду из отцов своих воспитанников...