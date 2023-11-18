Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму «Брат 3»

В субботу, 18 ноября, в России должна была состояться премьера фильма «Брат 3», режиссером которого стал Валерий Переверзев.

Однако в Министерстве культуры не выдали для картины прокатное удостоверение. И всем, кто уже купил билеты на кино - вернут деньги.

«Брат 3» - не является продолжением нашумевших картин Алексея Балабанова. В фильме снялись актеры Эрик Робертс, Оливье Сиу, близнецы Владимир и Юрий Торсуевы из «Приключений Электроника», репер Птаха и другие.

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