Тимур Батрутдинов сыграет отрицательного героя в сериале «Букины»

ТНТ продолжает снимать новую версия сериала «Счастливы вместе», который получил название «Букины». Уже известно, что в ситкоме снимется Тимур Батрутдинов. Но роль у него - отрицательная.

«Я гаденыш с гаденьким лицом. Ну, не я, а мой персонаж. Я хороший!» – заявил Тимур на съемках.

А вообще Батрутдинов уже появлялся в этом фильме много лет назад. Тогда он сыграл байкера - друга дочери Букина Светки.

Сериал «Букины» выйдет в новом сезоне на ТНТ. Ожидается, что он будет одним из самых рейтинговых.

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