Начались съемки фильма «Папины дочки. Новогодние»

Телеканал СТС совместно со START приступили к съемкам новогоднего фильма «Папины дочки. Новогодние», которые покажут по телевидению в праздники.

По сюжету, олигарх в лице Александра Олешко пригласит всех на Новый год на Мальдивы. Но Веник как гордый отец откажется и повезет дочек в подмосковный пятизвездочный отель.

Правда, все окажется не так шикарно, как себе представлял главный герой. У персонажей начнутся увлекательные приключения.

К старому составу героев присоединяться Александр Ильин-старший, Джемал Тетруашвили и Михаил Сотников.

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