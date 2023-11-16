Фантастический мультик «Супермозг» и другие премьеры недели

«Супермозг» (оригинальное название - Headspace), 2023, ЮАР, анимационный 12+

Режиссеры: Пол Мейер, Джерард Пэйнтер.

В российском прокате с 16 ноября.

Темнокожий подросток по имени Норман верит в пришельцев, мечтает о контакте с ними, но вряд ли ожидает, что контакт этот состоится при помощи стакана газировки и пластиковой трубочки, через которую паренек всасывает пузырящуюся жидкость в организм. Именно в газировку плюхнулся микроскопический инопланетный корабль, на котором хорошие гуманоиды удирали от плохих: решив спрятаться от врагов на задворках Вселенной, они ткнули пальцем в звездное небо и выбрали Землю.

И вот уже инопланетные гости, которых Норман в буквальном смысле слова втянул в себя, путешествуют по неокрепшему организму мальчика, которому чудится, будто кто-то щекочет его мозг. Увы, щекоткой дело не обойдется: преследующий «хороших парней» мерзавец по имени Супермозг также находит пристанище в теле человека, выбирая директрису школы - той самой, в которой учится Норман. Подчинив своей космической воле еще парочку учителей, Супермозг начинает охоту на Нормана и его содержимое, а заодно приступает к постройке адской машины, с помощью которой можно будет вызвать на Землю армию дроидов и полностью поработить планету.

История о тихом ботанике, который становится главным героем в схватке с пришельцами, выглядит слишком заезженной, чтобы всерьез рассуждать об оригинальных сюжетных находках (а они, кстати, есть - взять хотя бы газировку как способ проникновения инопланетного разума в сознание человека). Но в целом южноафриканский мультик довольно мил и стоит того, чтобы досмотреть его до конца и попутно отметить несколько цитат из фантастической классики - например, из «Факультета», в котором инопланетяне также поработили школьный преподавательский состав. В некоторых эпизодах удастся посмеяться и даже испугаться, хотя, конечно, современного подростка, с детства готовящегося к ЕГЭ, сложно испугать мультяшными учителями, пусть даже захваченными пришельцами.

«Гардемарины 1787. Война», 2023, Россия, приключения 12+