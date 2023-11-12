Сказки, мультики и другие семейные фильмы, которыми скоро порадуют нас отечественные кинематографисты

О многих из них мы уже писали, а сегодня предлагаем свежую порцию потенциальных семейных хитов, которые могут появиться на экранах уже в следующем году.
«Василисса»
Фото: кадр из фильма
Фильм выпускает киностудия «Ленфильм», которую курирует сам Федор Бондарчук. Сказочный мир русского фольклора здесь будет воссоздан на основе вольной адаптации одноименной пьесы Марии Малухиной. В центре событий - 16-летняя Василиса, живущая в поле рядом со сказочным лесом. Она нарушает запреты родителей и убегает ночью - и тут же попадает в параллельный мир. Авторы не скрывают, что ориентируются на сказки Александра Роу, мультфильмы Хаяо Миядзаки и «Таинственный лес» М. Найта Шьямалана, но при этом обещают выпустить самобытное кино.
«Домовенок Кузя»
Фото: кадр из фильма
Летом следующего года братья Андреасян, выпускающие чуть ли не половину сериалов в современной России, готовят премьеру полнометражного игрового фильма с элементами анимации «Домовенок Кузя» - новой экранизации знаменитого цикла сказок Татьяны Александровой (советский фильм по этим произведениям вышел в 1984 году).
В картине примут участие Марк Богатырев, Евгения Малахова, Алексей Гаврилов и другие актеры, режиссером стал Виктор Лакисов.
Согласно сюжету Домовенок сбегает от Бабы-яги (Алика Смехова, на фото) из волшебного мира и оказывается в квартире девочки Наташи (София Петрова). Кузе необходимо найти волшебный сундучок, который способен исполнять желания. На помощь ему приходят Наташа и домовой Нафаня. Позже выясняется, что много лет назад Кузя подарил сундучок папе Наташи. Но планы нарушает Баба-яга, которая сумела проникнуть в наш мир, чтобы осуществить коварный план.
«Стальное сердце»
Фото: кадр из фильма
Эта история - нечто среднее между голливудскими «Железным человеком» и «Живой сталью» и привычными русскими сказками. Сценарий картины Карена Оганесяна получился ну очень замысловатым: после победы над Ильей Муромцем (Владимир Любимцев, на фото) Соловей-Разбойник (Никита Ефремов) дотянул до наших дней при помощи эликсира бессмертия, чтобы поднять из могилы темного бога Велеса, которому в свое время продал душу.
А параллельно с этим уже в наше время гениальный профессор Киселев находит в некой ледяной пещере на севере закованного и побежденного, но не умершего Илью Муромца (после той самой битвы). Вживив ему «стальное сердце», ученый погибает, а Илья Муромец вырывается в мир, где попадает на «Робоарену» - место, где бьются гигантские механизированные воины, стреляющие ракетами, и герои русских сказок: Кощей Бессмертный, Жар-птица, Тугарин Змей и другие.
«Невский»
Фото: кадр из фильма
Мультсериал «Невский» посвящен крутым русским воинам, стоящим на страже Родины. Мускулистые плечи и руки, окладистые бороды, мощные доспехи - все это, хоть и напоминает немного героев «Марвел», не может не вызывать уважение.
Сюжет таков: угроза пришла, как обычно, из-за бугра - злодей по имени Мор пытается захватить планету, а вызов ему бросит как раз наш богатырь Невский (из Петербурга, конечно). Создатели проекта настаивают, что это будет не калька марвеловских комиксов, а сугубо национальный продукт, основанный на фольклорных традициях.
- Мир сериала - уникальная российская комикс-вселенная, посвященная отечественной супергероике, уходящей корнями в мифы и сказки народов, населяющих территорию современной России, - уверяют авторы. - Персонажи «Невского» будут узнаваемы и близки всем, кто любит комиксы. Вселенная «Невского» обречена на успех как у молодых зрителей 8 - 12 лет, так и у людей постарше.
Чтобы шансы на успех были выше, в мультик ввели и маленьких героев - это поможет заинтересовать юных зрителей. Невскому помогают ботаник Лешка, Илья, красотка Василиса и - привет Пушкину - Кот ученый, который носит медальон с формулой теории относительности.
«Три друга, клад и матрос Кошка»
Фото: кадр из фильма
Этот детский приключенческий фильм продюсирует Сергей Жигунов, снимается он в Крыму и посвящен, по сути, гардемаринам - учащимся севастопольского Нахимовского училища, которые путешествуют во времени, чтобы обнаружить клад адмирала Нахимова. Сюжет охватывает почти 180 лет русской истории, по ходу которых персонажи сталкиваются с контрабандистами, черными археологами и привидениями.
Режиссером картины стал Станислав Назиров («Река памяти», «Котовский»), ну а продюсер Жигунов еще и сыграл графа Эдуарда Тотлебена - военного инженера, памятник которому установлен в Севастополе.
- Это приключенческая история: существуют временные петли, порталы во времени, разнообразие исторических персонажей, - объясняет Жигунов. - Стараемся, чтоб получилось доброе детское кино.