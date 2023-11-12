Сказки, мультики и другие семейные фильмы, которыми скоро порадуют нас отечественные кинематографисты

Летом следующего года братья Андреасян, выпускающие чуть ли не половину сериалов в современной России, готовят премьеру полнометражного игрового фильма с элементами анимации «Домовенок Кузя» - новой экранизации знаменитого цикла сказок Татьяны Александровой (советский фильм по этим произведениям вышел в 1984 году).

В картине примут участие Марк Богатырев, Евгения Малахова, Алексей Гаврилов и другие актеры, режиссером стал Виктор Лакисов.

Согласно сюжету Домовенок сбегает от Бабы-яги (Алика Смехова, на фото) из волшебного мира и оказывается в квартире девочки Наташи (София Петрова). Кузе необходимо найти волшебный сундучок, который способен исполнять желания. На помощь ему приходят Наташа и домовой Нафаня. Позже выясняется, что много лет назад Кузя подарил сундучок папе Наташи. Но планы нарушает Баба-яга, которая сумела проникнуть в наш мир, чтобы осуществить коварный план.

«Стальное сердце»