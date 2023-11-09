Мистический триллер «Нефариус» и другие премьеры недели

«Нефариус» (оригинальное название - Nefarious), 2023, США, триллер 18+

Режиссеры: Чак Конзелман, Гэри Соломон. В ролях: Джордан Бэлфи, Шон Патрик Флэнери и др.

В российском прокате с 9 ноября.

В тюрьму штата Оклахома приезжает молодой психиатр Джеймс Мартин, которому необходимо пообщаться с серийным убийцей Эдвардом Брэйди. Всего через несколько часов душегуба должны казнить на электрическом стуле, но по закону казнь отменят, если Мартин признает Брэйди невменяемым. Именно такой вердикт вынес другой врач, работавший с Брэйди, однако буквально за пару дней до описываемых событий он, поправив галстук и аккуратно разложив все документы на рабочем столе, сиганул из окна.

Теперь Мартин должен либо подтвердить, либо опровергнуть мнение покойного коллеги, решив таким образом судьбу убийцы. И тот вроде бы диагноз подтверждает: уверяет, что он демон по имени Нефариус, вселившийся в тело Брэйди, но при этом настоятельно рекомендует врачу признать его «годным к казни» - мол, носитель свой срок отработал, пора искать другой «контейнер».

При этом Брэйди - Нефариус, сидящий в одиночке и не имеющий доступа к источникам информации, подозрительно много знает о Мартине, заставляя самоуверенного мозгоправа усомниться в том, что он имеет дело с заурядным психом.

На западных киноресурсах жанр «Нефариуса» обозначен как «христианский триллер» - впрочем, в фильме нет ни намека на занудство, столь характерное для христианских фильмов, герои которых, кажется, ежесекундно готовы цитировать Библию и кричать «Аллилуйя!». Ленту уместнее назвать триллером мистическим, на что прямо намекают реверансы в адрес «Адвоката дьявола» и других классических образцов жанра.

Нарочитое отсутствие спецэффектов (ни тебе хвостатых чудовищ, ни обжигающих языков адского пламени, ни прочих жанровых атрибутов) только усиливает впечатление от фильма, построенного на диалоге двух героев, которые практически не выходят за пределы тюремной переговорки.

Просто, скромно, со вкусом: отключив компьютерные страсти-мордасти, авторы советуют нам внимательно смотреть и столь же внимательно слушать, ведь дьявол, как известно, кроется в деталях.

«Новый парень моей жены» (оригинальное название - Un novio para mi mujer), 2022, Испания, комедия 16+