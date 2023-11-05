Как 25 лет назад создавался популярный сериал «Улицы разбитых фонарей»

«Ядурак, бросай оружие!», «Андрюха, у нас труп. Возможно, криминал. По коням!» - эти и другие фразы из сериала «Улицы разбитых фонарей» ушли в народ с легкой руки талантливого сценариста, бывшего следователя Андрея Кивинова и топовых режиссеров (Александр Рогожкин, Владимир Бортко, Сергей Снежкин).

Криминальный проект о буднях питерских оперативников, который пролежал на полке два года, вышел в эфир в 1998 году и мгновенно стал народным хитом, прародителем сонма аналогичных «ментовских саг». Но только они - Казанова, Ларин, Дукалис и Соловец (разные характеры были прописаны, как в шекспировской пьесе), - в меру пьющие, помятые, обаятельные и отважные, стали эталонными операми, с которыми фотографировались реальные сотрудники МВД.

Настоящие телевизионные ментозавры. Свойские и понятные. Звезды детектива колесили по стране с творческими встречами, словно «Ласковый май». Могли ли они такое себе представить, когда начинали работу в павильонах убитого разрухой «Ленфильма»? «Телепрограмма» вспоминает, как создавался шедевр и, конечно, курьезные случаи со съемочной площадки.

Итак, его снесла граната