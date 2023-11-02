Комедия «Нандор Фодор и говорящий мангуст» и другие премьеры недели

«Нандор Фодор и говорящий мангуст» (оригинальное название - Nandor Fodor and the Talking Mongoose), 2023, Великобритания 16+

Режиссер: Адам Сигал. В ролях: Саймон Пегг, Минни Драйвер и др.

В российском прокате со 2 ноября.

Известный парапсихолог Нандор Фодор получает сотни писем от почитателей его таланта - в основном люди пишут о своих встречах с привидениями и просят маэстро разобраться с этой чертовщиной. Одно из посланий вызывает у Фодора интерес: речь идет о говорящем мангусте по имени Джеф (именно так, с одной Ф), проживающем на острове где-то между Великобританией и Ирландией.

Фодор, настроенный разоблачить «чудесного» зверька, отправляется на остров, где его ждет семейство Ирвингов, якобы общающихся с Джефом чаще других. Ученый понимает, что в сказку о болтливом мангусте здесь верят решительно все - разве что пожилой афробританец, который занимает в поместье Ирвингов пост управляющего, настроен скептически.

Скоро и сам Фодор, получив возможность лично услышать Джефа (он то вещает из деревянного ящика, то звонит по телефону), начинает путаться в мыслях: а вдруг этот зверек и впрямь существует?

Существует Джеф или нет - это, как говорится, науке неизвестно, зато доподлинно известно, что доктор Фодор на самом деле когда-то жил в Туманном Альбионе, а легенда о мангусте была в 30-е годы в Англии весьма популярна. Вполне логично, что именно британцы взялись за ее киноизложение - правда, в качестве режиссера и сценариста здесь фигурирует американец, но главную роль играет Саймон Пегг, чей истинно английский шарм сомнений не вызывает.

Казалось бы, зрителям гарантировано погружение в неповторимую дживсовустеровскую атмосферу с ее безукоризненными манерами и элегантными шутками. Однако британское обаяние исчезает из фильма почти мгновенно, словно солнышко, промелькнувшее среди серых туч ненастным лондонским днем, - на смену ему приходят тяжкие раздумья о смысле жизни, которыми, помнится, не обременяли себя ни Дживс, ни Вустер.

Глядя на эти терзания, уже и не хочется выяснять, умеет ли Джеф чесать языком. А вот откуда, кстати, в английском поместье в 30-е взялся черный управляющий? Этот ребус явно поинтереснее говорящего мангуста.

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