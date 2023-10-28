Как создатели «СамоИронии судьбы» взялись за еще один бессмертный советский кинохит - «Иван Васильевич меняет профессию»

Стоило только выдохнуть зрителю после прошлогодней «СамоИронии судьбы» (вышедшего на ТНТ хулиганского ремейка культовой комедии Эльдара Рязанова, в котором орудовал Женя Лукашин в исполнении Тимура Батрутдинова), как на очереди новый «шедевр» - ультрарадикальная адаптация легендарной гайдаевской комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
В опусе под названием «Иван Васильевич меняет все!» ожидается не меньше сюрпризов, чем в прошлогодней адаптации рязановского фильма.
Максим Лагашкин (в центре). Фото: канал ТНТ
Роль импозантного и обаятельного вора Жоржа Милославского в оригинальной комедии исполнял Леонид Куравлев, а в новой картине - вездесущий Максим Лагашкин, без которого, кажется, сейчас не обходится ни одна комедийная многосерийка.
Демис Карибидис. Фото: канал ТНТ
Образ изобретателя Шурика прославил в советское время Александра Демьяненко. Теперь этого персонажа сыграет комик Демис Карибидис, который в парике и винтажной клетчатой рубашке почти перестает быть похожим на кавказца с греческими корнями (то есть на самого себя).
Олег Верещагин. Фото: канал ТНТ
По сюжету новой картины машина времени Шурика будет глючить из-за коварного подключения к интернету (VPN - сервер будет то и дело отправлять Ивана Грозного в разные страны и другие времена) поэтому герои перенесутся и в начало XIX века, когда Наполеон подобрался к Москве. Французского императора сыграл еще один представитель Comedy Club Олег Верещагин.
Анна Асти (в центре с телефонной трубкой). Фото: канал ТНТ
Будет в новогодней комедии и много музыкальных номеров. Споет и Ольга Бузова, и другие звезды ТНТ. А еще авторы не смогли пройти мимо одного из главных голливудских хитов 2023 года - фильма «Барби». В эпизоде посвященном кислотно-розовой мелодраме, место Марго Робби займет Анна Дзюба, более известная под сценическим псевдонимом Асти.
На канале ТНТ фильм «Иван Васильевич меняет все!» выйдет под Новый год - 31 декабря.