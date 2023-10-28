Как создатели «СамоИронии судьбы» взялись за еще один бессмертный советский кинохит - «Иван Васильевич меняет профессию»

Стоило только выдохнуть зрителю после прошлогодней «СамоИронии судьбы» (вышедшего на ТНТ хулиганского ремейка культовой комедии Эльдара Рязанова, в котором орудовал Женя Лукашин в исполнении Тимура Батрутдинова), как на очереди новый «шедевр» - ультрарадикальная адаптация легендарной гайдаевской комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

В опусе под названием «Иван Васильевич меняет все!» ожидается не меньше сюрпризов, чем в прошлогодней адаптации рязановского фильма.