Триллер «Дом-ловушка» и другие премьеры недели

«Дом-ловушка» (оригинальное название - Accused), 2023, Великобритания, триллер 16+

Режиссер: Фил Барантини. В ролях: Чанил Кулар, Фрэнсис Томелти и др.

В российском прокате с 26 октября.

Так порой бывает в жизни - идешь по улице, никого не трогаешь и вдруг становишься виноватым во всех смертных грехах, а все потому, что истинный виновник отдаленно на тебя похож - кепка, борода, рюкзак. Конечно, всегда есть шанс с возмущением ответить: мол, да вы что, ребята, я просто мимо проходил! Но кто тебе поверит, если по происхождению ты индус, борода у тебя почти как у бен Ладена - в общем, готовый террорист, только калашникова в руках и пояса шахида на пузе не хватает.

Именно таким «исламистом» невольно становится юноша по имени Гарри Бавсар, севший в Лондоне в пригородную электричку за минуту до того, как на вокзале прогремел взрыв, - парень направлялся к родителям, чтобы в их отсутствие приглядеть за домом и собакой. А тем временем по соцсетям уже разлетается фотка подозреваемого, и общественность бросает клич:

«А давайте найдем этого гада быстрее полиции!» Ну а дальше вы уже знаете: в поле зрения сетевых «дружинников» попадает Гарри со своим джентльменским набором (борода-кепка-рюкзак), его пробивают по всем базам, выясняют, что из он «понаехавших» (то, что «понаехал» не сам Гарри, а его папа с мамой, никого не волнует), и выносят заочный приговор: виновен! Самые ретивые из сетевых «мстителей» берут бейсбольные биты и отправляются на поиски «душегуба» по всем имеющимся в свободном доступе адресам - нет сомнения в том, что и до дома родителей они рано или поздно доберутся.

Авторы нового британского триллера наверняка хотели в очередной раз поднять проблему расовой дискриминации и пристыдить тех подданных его величества, которые в каждом азиате или арабе видят террориста. При этом кинематографисты невольно затронули тему куда более важную, нежели якобы недостаточно высокий уровень толерантности, напомнив всем о том, что интернет-сообщество, так любящее делить всех на черных - белых и плохих - хороших, порой становится террористом пострашнее бен Ладена.

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