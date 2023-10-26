Триллер «Дом-ловушка» и другие премьеры недели

«Дом-ловушка» (оригинальное название - Accused), 2023, Великобритания, триллер 16+
- Режиссер: Фил Барантини. В ролях: Чанил Кулар, Фрэнсис Томелти и др.
- В российском прокате с 26 октября.
Так порой бывает в жизни - идешь по улице, никого не трогаешь и вдруг становишься виноватым во всех смертных грехах, а все потому, что истинный виновник отдаленно на тебя похож - кепка, борода, рюкзак. Конечно, всегда есть шанс с возмущением ответить: мол, да вы что, ребята, я просто мимо проходил! Но кто тебе поверит, если по происхождению ты индус, борода у тебя почти как у бен Ладена - в общем, готовый террорист, только калашникова в руках и пояса шахида на пузе не хватает.
Именно таким «исламистом» невольно становится юноша по имени Гарри Бавсар, севший в Лондоне в пригородную электричку за минуту до того, как на вокзале прогремел взрыв, - парень направлялся к родителям, чтобы в их отсутствие приглядеть за домом и собакой. А тем временем по соцсетям уже разлетается фотка подозреваемого, и общественность бросает клич:
«А давайте найдем этого гада быстрее полиции!» Ну а дальше вы уже знаете: в поле зрения сетевых «дружинников» попадает Гарри со своим джентльменским набором (борода-кепка-рюкзак), его пробивают по всем базам, выясняют, что из он «понаехавших» (то, что «понаехал» не сам Гарри, а его папа с мамой, никого не волнует), и выносят заочный приговор: виновен! Самые ретивые из сетевых «мстителей» берут бейсбольные биты и отправляются на поиски «душегуба» по всем имеющимся в свободном доступе адресам - нет сомнения в том, что и до дома родителей они рано или поздно доберутся.
Авторы нового британского триллера наверняка хотели в очередной раз поднять проблему расовой дискриминации и пристыдить тех подданных его величества, которые в каждом азиате или арабе видят террориста. При этом кинематографисты невольно затронули тему куда более важную, нежели якобы недостаточно высокий уровень толерантности, напомнив всем о том, что интернет-сообщество, так любящее делить всех на черных - белых и плохих - хороших, порой становится террористом пострашнее бен Ладена.
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«Доктор Джекилл» (оригинальное название - Doctor Jekyll), 2023, Великобритания, ужасы 18+
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Джо Стивенсон. В ролях: Эдди Иззард, Скотт Чэмберс и др.
- В российском прокате с 26 октября.
Новая и весьма вольная экранизация знаменитой повести Роберта Стивенсона интересна прежде всего тем, что центральным персонажем здесь стала женщина - Генри Джекилл превратился в Нину, причем играет ее мужчина, популярный британский комик Эдди Иззард. И еще один забавный момент: режиссер фильма является однофамильцем автора литературного первоисточника. Совпадение?
«SуперКопы: Миссия «Бабушка» (оригинальное название - 3 jours max), 2023, Франция, комедия 16+
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Тарек Будали. В ролях: Тарек Будали, Филипп Лашо и др.
- В российском прокате с 26 октября.
Создатели этой французской комедии о заурядном полицейском, вынужденном ради спасения бабули превратиться в суперагента, беспардонно глумятся над сагой «Миссия невыполнима», что кому-то из фанатов Тома Круза может показаться форменным богохульством. Впрочем, последняя «Миссия» получилась настолько затянутой и унылой, что необходимо признать - хорошую порцию насмешек Круз и Ко заслужили.