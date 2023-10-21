Сыграет Хабенский, снимет Кончаловский: экранизация романа «Авиатор» находится на низком старте

Новые данные по экранизации романа Евгения Водолазкина «Авиатор», получившего премию «Большая книга».

Режиссером картины станет Егор Кончаловский, а одну из ролей сыграет Константин Хабенский. Ранее сообщалось, что постановщиком фильма станет Данила Козловский.

«Сейчас произошли подвижки, но «Авиатор» уже на взлетной полосе. Режиссером фильма будет Егор Кончаловский. Даже могу назвать одного актера, с которым уже подписан договор, - это Константин Хабенский. Он будет одного из персонажей играть, что меня очень радует. Хабенский - выдающийся актер», - цитирует ТАСС Евгения Водолазкина.

По словам писателя, сценарий уже готов – за него отвечал Юрий Арабов («Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Фауст» Александра Сокурова, сериал «Доктор Живаго» Александра Прокшина).

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Роман «Авиатор» вышел в 2016 году. По сюжету главный герой приходит в себя на больничной койке с полным провалом в памяти. Он начинает записывать обрывочные воспоминания, надеясь восстановить историю своей жизни. Но к нему приходят образы из начала XX века, хотя на дворе конец девяностых.

Ранее Константин Хабенский отметил на пресс-конференции, что уже полтора года не снимался в кино.