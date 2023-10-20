Мультфильм «Тайна третьей планеты» восстановили для показа на большом экране

С 27 октября по 7 ноября в Москве пройдет Большой фестиваль мультфильмов, в рамках которого состоится показ восстановленной копии советского мультфильма «Тайна третьей планеты». Обновленную версию картины представит лично ее художник-постановщик Наталья Орлова. Мероприятие приурочено к 75-летию аниматора.

«Тайну третьей планеты» восстанавливали специально для показа в кинотеатрах. Из кадров убрали появившиеся со временем технические недостатки, кроме того, при участии Орловой восстановили оригинальное цветовое решение мультфильма.

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Напомним, речь идет об анимационной экранизации повести Кира Булычева «Путешествие Алисы», которая вышла на экраны в 1981 году.

По материалам ТАСС.