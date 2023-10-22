Бразильские сериалы, которые «рвали» рейтинги в России

Современное сериальное производство - бесперебойный конвейер. Вне зависимости от геополитики, курса доллара и числа уехавших актеров телепроекты продолжают выходить с пугающей частотой. Только этого мало.
Онлайн-платформы ведут отчаянную борьбу за зрителя и теперь додумались до «гениального» хода, который уже опробовали ранее продюсеры федеральных каналов: в видеотеку крупнейших российских интернет-сервисов совсем скоро начнут добавлять культовые латиноамериканские и мексиканские сериалы, которые взрослый зритель отлично помнит по девяностым.
«Телепрограмма» вспоминает, какие мыльные оперы любила аудитория и как эти проекты повлияли на нашу жизнь и даже речь.
«Рабыня Изаура» (1976)
Фото: кадр из фильма
16 октября 1988 года в СССР стартовал показ легендарного бразильского сериала «Рабыня Изаура» - экранизации одноименной книги Бернардо Гимарайнша, взрастившей целое поколение благодарных отечественных зрителей. Проект про угнетенную девушку Изауру (Луселия Сантус), состоявшую в рабстве по происхождению (она была квартеронка - так называли людей, у которых один из предков во втором поколении был темнокожим), но сбежавшую в США, тогда не имел острого социального подтекста.
И все же смог стать мировым хитом, покорив самые разные страны. В Советском Союзе руководители Центрального телевидения, показав пять пилотных серий в течение пяти дней в 1988 году, устроили зрителям настоящую пытку - следующий эпизод появился на отечественных экранах лишь в конце февраля 1989-го. Публика с любовью следила за испытаниями Изауры на пути к счастью и свободе.
Благодаря этому проекту в русском языке прочно укрепилось слово «фазенда» - так стали называть дачу, приусадебный участок. Про тяжелую, неблагодарную или низкооплачиваемую работу стали говорить «пахать, как рабыня Изаура».
«Богатые тоже плачут» (1979)
Фото: кадр из фильма
Кто не помнит Веронику Кастро - миниатюрную актрису с огромными зелеными глазами и пышными волосами? Она сыграла дикарку из неблагополучной семьи Марианну Вильяреаль в мексиканском сериале «Богатые тоже плачут» 1979 года, который показали в России в 1991 году. Этот проект мы могли и не увидеть!
Когда руководство Центрального телевидения после показа первых восьми серий попыталось приостановить показ, редакцию завалили письмами с требованием немедленно вернуть Марианну на экраны. После чего зрители на одном дыхании посмотрели все 248 серий.
Название проекта превратилось в поговорку - именно так чаще всего говорят в ситуациях, когда хочется отчаяться, но потом вспоминают, что проблемы есть у всех людей. Выражение «потерять ребенка» (не в значении «забыть в ГУМе») пришло тоже из этого сериала.
«Никто, кроме тебя» (1985)
Фото: кадр из фильма
Премьера криминальной мелодрамы «Никто, кроме тебя» состоялась в Мексике в 1985 году - проект сразу стал суперхитом. В эфир столичного МТК, а затем и Пятого канала сериал поставили в 1992 году. Вся страна переживала, останутся ли вместе Антонио (Андрес Гарсия - актер, у которого 16 детей) и безродная красавица Ракель (Лусия Мендес), несмотря на коварные интриги вредного Макса (Сальвадор Пинеда).
Русская публика была настолько очарована проектом, что бросилась скупать на скорую руку сляпанные книги по этому проекту: романы «Никто, кроме тебя», «Никто, кроме тебя - 2», «Никто, кроме тебя - 3» и «Никто, кроме тебя - 4».
Из общего с оригинальным мексиканским проектом эти «романы» имели только обложку. Куски текста были просто скопированы из «Приключений Оливера Твиста» Диккенса, а события никак не соотносились с мыльной оперой. Но даже наличие хрустящего снега в «Мексике» никого не смутило.
«Просто Мария» (1989)
Фото: кадр из фильма
Сериал о судьбе наивной селянки Марии Лопес (Виктория Руффо). Эта Золушка из 90-х в конце концов обрела счастье и любовь с богатым и красивым Хуаном Карлосом дель Вильяром (Мануэль Саваль), уехав с ним в Мехико и родив сына Хосе Игнасио (Тоньо Маури).
Первый канал начал показ 150 серий проекта в 1993 году, после чего Руффо у нас были готовы носить на руках. «МММ» снимала про нее рекламу с Леней Голубковым. Когда главная героиня приобрела швейную машинку, российские швеи начали снова звать себя словом «модистка» - как в старые времена. А о простушках начали говорить «просто Мария» - вместо устаревшего кинематографического «она что, с Урала?».
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«Клон» (2001)
Фото: кадр из фильма
Этот бразильский сериал вышел на Первом в 2004-м. «Клон» стал мировым хитом, несмотря на теракт 11 сентября в США (в проекте показывали быт мусульман), который транслировали 90 стран. Многослойный «Клон» стучал в окно каждого зрителя: помимо запретной любви, поднимались важные для Бразилии проблемы - наркозависимость, бедность, столкновение разных культур и религий.
История 18-летней Жади (Джованна Антонелли), вынужденной после потери родителей вернуться в Марокко из Бразилии, стала только фоном. В проекте была и магия незнакомого западного мира, и фантастика (одного из главных героев клонируют), и эпика семейной саги. «Клон» стал культурным феноменом.