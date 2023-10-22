Бразильские сериалы, которые «рвали» рейтинги в России

Современное сериальное производство - бесперебойный конвейер. Вне зависимости от геополитики, курса доллара и числа уехавших актеров телепроекты продолжают выходить с пугающей частотой. Только этого мало.

Онлайн-платформы ведут отчаянную борьбу за зрителя и теперь додумались до «гениального» хода, который уже опробовали ранее продюсеры федеральных каналов: в видеотеку крупнейших российских интернет-сервисов совсем скоро начнут добавлять культовые латиноамериканские и мексиканские сериалы, которые взрослый зритель отлично помнит по девяностым.

«Телепрограмма» вспоминает, какие мыльные оперы любила аудитория и как эти проекты повлияли на нашу жизнь и даже речь.

«Рабыня Изаура» (1976)