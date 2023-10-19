Драма «Дорога отчаяния» и другие премьеры недели

«Дорога отчаяния» (оригинальное название - Desperation Road), 2023, США, драма 18+

Режиссер: Надин Крокер. В ролях: Мэл Гибсон, Гарретт Хедлунд и др.

В российском прокате с 19 октября.

Симпатичная блондинка Мэйбин едва сводит концы с концами: вместе с дочкой она скитается по Среднему Западу, считая каждый доллар и ночуя в дешевых отелях. Рядом с одним из таких ее и отлавливает местный полицейский: используя, скажем так, административный ресурс, он принуждает девушку к сексу - та, украдкой стащив табельное оружие стража закона, сначала пускает ему пулю в лоб, а затем пускается в бега, понимая, что за убийство полицейского ей ничего хорошего не светит.

Тем временем из тюрьмы в родной городок возвращается парень по имени Рассел - он семь лет назад тоже стал убийцей, пусть и без злого умысла, сбив человека на ночной дороге. Зритель сразу же понимает, что судьбы Рассела и Мэйбин обязательно пересекутся, а винтовка, которую отец героя дал сыну для защиты от агрессивных родственников погибшего в роковом ДТП юноши, рано или поздно выстрелит.

Для пущей солидности авторы позвали на роль папы Рассела самого Мэла Гибсона, хотя и без него фильм, вроде бы не претендующий на серьезные награды и грандиозную кассу, поначалу смотрится на удивление прилично - спокойный, взрослый, неглупый, он неспешно катится к финалу, который в подобных случаях, кажется, просто обязан стать грустным. Ну а как иначе может быть в унылом городке в штате Миссисипи, по сравнению с которым даже Твин Пикс выглядит Лас-Вегасом?

Тоска, нищета, безысходность - если в этот населенный пункт и ведет какая-то дорога, то это именно обозначенная в названии дорога отчаяния. Но, двигаясь по ней, фильм умудряется каким-то невероятным образом вырулить к довольно сомнительному хеппи-энду, в рамках которого все (ну или почти все) остаются живы, здоровы и даже худо-бедно счастливы.

Поверить в реальность происходящего не помогает даже харизма Мэла Гибсона. Кстати, подаренная его персонажем винтовка так в итоге и не выстрелит, еще раз напомнив о том, как столь многообещающая история дала в финале обидную осечку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Телохранитель на фрилансе» (оригинальное название - Freelance), 2023, США, боевик 16+