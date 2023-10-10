Никита Ефремов, богатыри и роботы: в Москве стартовали съемки блокбастера «Стальное сердце»

Создатель «Грозного папы» и «Игры на выживание» Карен Оганесян приступил к съемкам семейного блокбастера «Стальное сердце» с Никитой Ефремовым. Это будет фантастическая киносказка об Илье Муромце и Соловье-Разбойнике, закованных в броню гигантских роботов.

Cъемки пройдут в Москве и продлятся до весны 2024 года. Затем видеоматериал отправится в долгий пост-продакшн, так как в фильме запланировано много компьютерной графики и спецэффектов. Премьера запланирована на праздничный период конца 2024-го.

В главных ролях — звезды российского кино. Никита Ефремов сыграет коварного Соловья-Разбойника, Владимир Любимцев исполнит роль богатыря Ильи Муромца. Также в актерском составе: Антон Васильев и Елена Валюшкина.

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Действие «Стального сердца» начнется во времена Древней Руси. Армия Соловья-Разбойника осаждает славный Чернигов-град, поддерживаемая черной магией языческого бога Велеса. Но в честной схватке Илья Муромец побеждает злодея, и Соловей клянется отомстить, сделав так, чтобы потомки забыли о подвигах богатыря навсегда.

Затем сюжет сделает скачок в наши дни, где Соловья почитают как древнего героя, а Илью называют не иначе как Разбойником. Но один ученый ставит легенды под сомнение. Он находит тело Муромца во льдах подводной пещеры и возвращает в наш мир. Однако этот подвиг стоит профессору жизни, и теперь его сыновьям предстоит остановить Соловья — в поединках гигантских воинов-роботов на «Робоарене».