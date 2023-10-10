Никита Ефремов, богатыри и роботы: в Москве стартовали съемки блокбастера «Стальное сердце»

Создатель «Грозного папы» и «Игры на выживание» Карен Оганесян приступил к съемкам семейного блокбастера «Стальное сердце» с Никитой Ефремовым. Это будет фантастическая киносказка об Илье Муромце и Соловье-Разбойнике, закованных в броню гигантских роботов.
Cъемки пройдут в Москве и продлятся до весны 2024 года. Затем видеоматериал отправится в долгий пост-продакшн, так как в фильме запланировано много компьютерной графики и спецэффектов. Премьера запланирована на праздничный период конца 2024-го.
В главных ролях — звезды российского кино. Никита Ефремов сыграет коварного Соловья-Разбойника, Владимир Любимцев исполнит роль богатыря Ильи Муромца. Также в актерском составе: Антон Васильев и Елена Валюшкина.
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Действие «Стального сердца» начнется во времена Древней Руси. Армия Соловья-Разбойника осаждает славный Чернигов-град, поддерживаемая черной магией языческого бога Велеса. Но в честной схватке Илья Муромец побеждает злодея, и Соловей клянется отомстить, сделав так, чтобы потомки забыли о подвигах богатыря навсегда.
Затем сюжет сделает скачок в наши дни, где Соловья почитают как древнего героя, а Илью называют не иначе как Разбойником. Но один ученый ставит легенды под сомнение. Он находит тело Муромца во льдах подводной пещеры и возвращает в наш мир. Однако этот подвиг стоит профессору жизни, и теперь его сыновьям предстоит остановить Соловья — в поединках гигантских воинов-роботов на «Робоарене».
Теперь в России будет свое кино про гигантских роботов. Фото: кинокомпания «Карго»
«Это кино про наших былинных героев. Про родных и хорошо всем знакомых. Мне как режиссеру хотелось заинтересовать современного зрителя. Для меня важно, чтобы наша молодежь не только узнала про Илью Муромца и Соловья Разбойника, но и полюбила их в современной интерпретации», — говорит Карен Оганесян.
«Но наш фильм — это не только экшен и битвы роботов. Это кино о семье и человеческих ценностях — о двух братьях, которые, преодолев все сложности и разногласия, вместе с Муромцем должны восстановить справедливость и закончить дело, которое начал их отец».
Специально для фильма «Стальное сердце» были разработаны модели боевых роботов на основе известных персонажей из древнерусских былин. Создатели проекта отмечают, что на «Робоарену» вместе с богатырем и разбойником выйдут Кощей Бессмертный, Жар-Птица, Тугарин Змей и Лихо Одноглазое.
В фильме будет закрученный сюжет, зрелищные боевые сцены (как в Древней Руси, так и на «Робоарене»), много юмора и сказочная атмосфера для всей семьи.