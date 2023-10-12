Драма «Молодой папа» и другие премьеры недели

«Молодой папа» (оригинальное название - Padre Pio), 2022, Германия — Италия, драма 18+

Режиссер: Абель Феррара. В ролях: Шайа ЛаБаф, Кристина Кириак и др.

В российском прокате с 12 октября.

В начале двадцатых годов прошлого века в небольшой городок на юге Италии возвращаются мужчины, побывавшие на Первой мировой, — кто-то без глаз, кто-то без ног, но все с улыбкой, ибо добрались до родного дома живыми. Увы, вскоре вчерашних братьев по оружию рассорит политика: одни примкнут к марксистскому кружку и будут внимательно изучать опыт русских революционеров, с придыханием произнося фамилии Ленин и Троцкий, а другие отправятся на службу к власть имущим, которым не терпится поскорее избавиться от «красной заразы».

А тем временем в местном монастыре с куда более опасной заразой сражается молодой священник — юноше регулярно является Сатана и пробует сбить бедолагу с пути истинного. Но, как говорится, не на того напали: парень сдаваться не намерен, и дьяволу придется отступить — правда, по ходу отступления некоторые из его особо рьяных слуг превратят мирный городок в плацдарм для кровавой бойни.

Падре Пио, имя которого красуется в оригинальном названии фильма, — человек для итальянцев во всех смыслах святой. Падре прожил долгую безупречную жизнь и был, если можно так выразиться, на прямой связи со Всевышним: легенды о том, как на его руках и ногах появились стигматы (раны, идентичные тем, что были на теле распятого Христа), передают на Апеннинах из поколения в поколение.

Снять о нем фильм — дело само по себе богоугодное, и критиковать получившийся продукт на первый взгляд не очень красиво. К тому же главную роль играет звезда «Трансформеров» Шайа ЛаБаф, азартно хватающийся за любые серьезные предложения и даже готовый, как в данном случае, работать бесплатно — такое бескорыстие, несомненно, одобрил бы и сам падре Пио.

Впрочем, насколько силен проект с моральной точки зрения, настолько и беспомощен с творческой: бессвязное, рваное повествование превращается в пытку, достойную скорее инквизиторов, нежели кинематографистов. Ну а попытка наших ушлых прокатчиков стырить название у милейшего сериала Паоло Соррентино и вовсе выглядит форменным богохульством.

«Папа, не звезди!» (оригинальное название — La tеte dans les еtoiles), 2023, Франция, комедия 6+