Драма «Молодой папа» и другие премьеры недели

«Молодой папа» (оригинальное название - Padre Pio), 2022, Германия — Италия, драма 18+
- Режиссер: Абель Феррара. В ролях: Шайа ЛаБаф, Кристина Кириак и др.
- В российском прокате с 12 октября.
В начале двадцатых годов прошлого века в небольшой городок на юге Италии возвращаются мужчины, побывавшие на Первой мировой, — кто-то без глаз, кто-то без ног, но все с улыбкой, ибо добрались до родного дома живыми. Увы, вскоре вчерашних братьев по оружию рассорит политика: одни примкнут к марксистскому кружку и будут внимательно изучать опыт русских революционеров, с придыханием произнося фамилии Ленин и Троцкий, а другие отправятся на службу к власть имущим, которым не терпится поскорее избавиться от «красной заразы».
А тем временем в местном монастыре с куда более опасной заразой сражается молодой священник — юноше регулярно является Сатана и пробует сбить бедолагу с пути истинного. Но, как говорится, не на того напали: парень сдаваться не намерен, и дьяволу придется отступить — правда, по ходу отступления некоторые из его особо рьяных слуг превратят мирный городок в плацдарм для кровавой бойни.
Падре Пио, имя которого красуется в оригинальном названии фильма, — человек для итальянцев во всех смыслах святой. Падре прожил долгую безупречную жизнь и был, если можно так выразиться, на прямой связи со Всевышним: легенды о том, как на его руках и ногах появились стигматы (раны, идентичные тем, что были на теле распятого Христа), передают на Апеннинах из поколения в поколение.
Снять о нем фильм — дело само по себе богоугодное, и критиковать получившийся продукт на первый взгляд не очень красиво. К тому же главную роль играет звезда «Трансформеров» Шайа ЛаБаф, азартно хватающийся за любые серьезные предложения и даже готовый, как в данном случае, работать бесплатно — такое бескорыстие, несомненно, одобрил бы и сам падре Пио.
Впрочем, насколько силен проект с моральной точки зрения, настолько и беспомощен с творческой: бессвязное, рваное повествование превращается в пытку, достойную скорее инквизиторов, нежели кинематографистов. Ну а попытка наших ушлых прокатчиков стырить название у милейшего сериала Паоло Соррентино и вовсе выглядит форменным богохульством.
«Папа, не звезди!» (оригинальное название — La tеte dans les еtoiles), 2023, Франция, комедия 6+
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Эммануэль Жилибер. В ролях: Хаким Джемили, Алис Поль и др.
- В российском прокате с 12 октября.
Некоторым детишкам приходится выслушивать от матерей рассказы о том, что их папа улетел в космос, но в случае с доставщиком еды Али все именно так и случилось: приняв очередной заказ, он невероятным образом попадает на борт МКС и автоматически становится мировой знаменитостью. Как знать, может, курьеры, которые носятся на велосипедах по Москве, тоже спешат на орбиту?
«Выжившая» (оригинальное название — Dangerous Waters), 2023, США, триллер 18+
Фото: кадр из фильма
- Режиссер: Джон Барр. В ролях: Одейя Раш, Рэй Лиотта и др.
- В российском прокате с 12 октября.
Триллер о том, как симпатичная девушка «весело» отдохнула на Карибах с мамой и ее новым бойфрендом, стал последним фильмом в яркой карьере Рэя Лиотты. Харизматичный актер, снимавшийся у Ридли Скотта и Мартина Скорсезе, скончался прошлой весной во время съемок «Выжившей» в Доминикане — ему было 67 лет.