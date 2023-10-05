Драма «Грани любви» и другие премьеры недели

Американцев хлебом не корми, дай только рассказать об очередных финансовых махинациях и миллиардах, на них заработанных. Новая лента основана на реальной истории о том, как в результате действий крайне предприимчивых ребят акции скромной компании по продаже видеоигр за две недели взлетели с двадцати до пятисот долларов за штуку.

«Грани любви» (оригинальное название - Les enfants des autres), 2022, Франция, драма 16+

Режиссер: Ребекка Злотовски. В ролях: Виржини Эфира, Кьяра Мастроянни и др.

В российском прокате с 5 октября.

Очаровательная блондинка Рашель живет жизнью, которую сложно назвать скучной, - женщина преподает в старших классах, посещает курсы игры на гитаре, крутит роман с симпатичным арабом Али (не каким-то там неопрятным мигрантом, а вполне приличным, с образованием и положением в обществе). В общем, грех жаловаться, но, как известно, отсутствие проблем эти проблемы порождает автоматически, и Рашель потихоньку начинает загоняться по причине, знакомой многим женщинам за тридцать, - у нее нет детей.

А тут еще и врач-гинеколог капает на мозги, изводя Рашель рассуждениями о тикающих часиках. Как назло, забеременеть от Али не удается, да он и не стремится вновь стать отцом, благо ребенок от предыдущих отношений уже есть. Именно к нему (точнее, к ней - симпатичной девчушке Лейле) и привязывается Рашель, выплескивая на малышку весь свой нерастраченный материнский потенциал.

«Грани любви» - типичный образец современного французского кино, которое без определенной подготовки может показаться набором необязательных сцен: ни тебе ярко выраженного конфликта, ни эффектных сюжетных поворотов - словно вполглаза наблюдаешь за существованием соседей, проживающих отчего-то в Париже, а не в Бирюлеве.

Что ж, таковы современные кинотенденции - негромко, как бы между строк попытаться сказать о чем-то важном. В данном случае авторское внимание приковано к еще одной хорошо знакомой дамам проблеме: оставаясь бездетной, женщина невольно становится матерью для чужих отпрысков (на это намекает и оригинальное название ленты - «Дети других людей»).

Вот и Рашель превращается в «маму для всех», ведь помимо Лейлы у нее есть еще и племянница, и куча учеников, пусть даже некоторые из них ждут от красивой учительницы не только родительской заботы. Угнетает ли Рашель ее положение? Судя по улыбке героини, оптимизма она не теряет: похоже, даже тикающие часики не смогут так убаюкать Рашель, чтобы она умудрилась проспать свое женское счастье.

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«Дурные деньги» (оригинальное название - Dumb Money), 2023, США, драма 18+