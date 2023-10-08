Как снимали сериал «Саша и Питер»: это не «Прогулка» и не «Питер FM»

Лето. Центр Петербурга. Петроградская сторона. Куда ни плюнь - нарушишь закон: попадешь в фасад исторического дома, хранящего дыхание истории. Даже если это улица Ленина.

- А до загса далеко? - спрашивает приезжая - наивная, но стильная, что твоя Барби, Саша (Аглая Тарасова), выгружая чемодан из такси.

- Рядом тут, минут семь, - отвечает вежливый петербургский водитель.

Солнце встречает девушку, пронизывая темные очки через отражение окон. Заезжает покорительница города в роскошный Колобовский дом: пышное барокко, башня-ротонда, все как положено в лучших доходных домах города.

Двор-курдонер чарует: атланты и кариатиды с заслуженным презрением смотрят на парковку - много машин в таком дворе не помещается, да и самые элитные из них на фоне вековой лепнины смотрятся убого. Завороженная великолепием Саша шагает в ворота двора, как в новую жизнь-сказку. Но на голову ей вместо мечты летит игровая приставка Xbox 360. И разлетается в щепки в шаге от фартовой героини.

- Ты че сделал? - из подъезда вслед за приставкой вылетает копченая, маргинального вида женщина (Агния Кузнецова). - Чуть человека не убил!

- Да ладно, зай, че ты! - взъерошенный оборванец, напоминающий Рому Зверя (Илья Дель), нехотя извиняется и перед своей, и перед Сашей, которую чуть не убил в пылу азарта. - Пошли.

«Знакомьтесь, Саша, это Питер! Питер, это Саша!» - сказали бы в Зазеркалье. Но на съемочной площадке командует другой человек.

- Отлично, хорошо, еще раз давайте! - зычно сообщает звезда «Батальона», «Защитников», «Года культуры», а в этот раз и соавтор сценария, и режиссер Валерия Шкирандо. - Аглая, теперь подходишь и смотришь, что упало. Надо максимально поверить в это.