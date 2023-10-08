Как снимали сериал «Саша и Питер»: это не «Прогулка» и не «Питер FM»

Лето. Центр Петербурга. Петроградская сторона. Куда ни плюнь - нарушишь закон: попадешь в фасад исторического дома, хранящего дыхание истории. Даже если это улица Ленина.
- А до загса далеко? - спрашивает приезжая - наивная, но стильная, что твоя Барби, Саша (Аглая Тарасова), выгружая чемодан из такси.
- Рядом тут, минут семь, - отвечает вежливый петербургский водитель.
Солнце встречает девушку, пронизывая темные очки через отражение окон. Заезжает покорительница города в роскошный Колобовский дом: пышное барокко, башня-ротонда, все как положено в лучших доходных домах города.
Двор-курдонер чарует: атланты и кариатиды с заслуженным презрением смотрят на парковку - много машин в таком дворе не помещается, да и самые элитные из них на фоне вековой лепнины смотрятся убого. Завороженная великолепием Саша шагает в ворота двора, как в новую жизнь-сказку. Но на голову ей вместо мечты летит игровая приставка Xbox 360. И разлетается в щепки в шаге от фартовой героини.
- Ты че сделал? - из подъезда вслед за приставкой вылетает копченая, маргинального вида женщина (Агния Кузнецова). - Чуть человека не убил!
- Да ладно, зай, че ты! - взъерошенный оборванец, напоминающий Рому Зверя (Илья Дель), нехотя извиняется и перед своей, и перед Сашей, которую чуть не убил в пылу азарта. - Пошли.
«Знакомьтесь, Саша, это Питер! Питер, это Саша!» - сказали бы в Зазеркалье. Но на съемочной площадке командует другой человек.
- Отлично, хорошо, еще раз давайте! - зычно сообщает звезда «Батальона», «Защитников», «Года культуры», а в этот раз и соавтор сценария, и режиссер Валерия Шкирандо. - Аглая, теперь подходишь и смотришь, что упало. Надо максимально поверить в это.
Белые ночи героине Тарасовой симпатичны, но есть у нее дела поважнее... Фото: онлайн-кинотеатр Premer
Несмотря на дебют, новичком Шкирандо не выглядит. В комедийный сериал «Саша и Питер» (Premier) Валерия взяла ровно тех, с кем хотела поработать и кого понимает с полуслова.
- Если честно, то у нас около половины главных героев написаны под конкретных артистов, - признает режиссер. - По сути, придумывали роль под органику и природу артистов, которых мы знали и понимали, как они будут работать. Огромное счастье, что эти актеры эти роли в итоге и играют. Проблем никаких нет.
Все делается в любви и естественном состоянии, что упрощает задачу. Я считаю, что актерский опыт помогает в работе режиссера. Потому что сейчас я могу представить себя на месте актера и понять, как лучше сыграть ту или иную сцену. Могу подсказать некие ключики, о которых узнала изнутри актерского амплуа. Это большой плюс.
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«Женщина без любви - это трагедия»
Нет, это не «Прогулка» и не «Питер FM», но любовные многоугольники на фоне питерских красот присутствуют: на самом деле Саша приезжает в город не белыми ночами восхищаться, а мстить. За разбитое сердце она хочет снять скальп с бывшего: для этого главная героиня и устраивается в загс - в отдел регистрации разводов. Там и знакомится совершенно случайно, конечно, с импозантным и слегка пафосным Андреем (Антон Филипенко идеально совпал с образом).
- Любая женщина, не только сотрудница загса, без личной жизни - трагедия, - поясняет Филипенко. - Женщину должны любить, это заложено в них. Если ее любят, она расцветает, если не любят - черствеет. Что касается сотрудников загса, мне кажется, у них иммунитет на все лирические истории, которые разыгрываются перед ними в ходе работы. Брачная история, как мне кажется, больше нужна девочкам - для них это важно. К самому браку я отношусь с уважением, но вопрос еще вот в чем: можно ли жить без брака в любви? Думаю, можно. Все зависит от степени свободы людей.
Вот такие они, нынешние хипстеры (Иван Мулин). Фото: соцсети
Антагонист ловеласа Андрея, с которым у Саши тоже вроде как намечаются шуры-муры, - Никита (Иван Мулин). Типичный «творческий» хипстер-инфантил, стартапер на мопеде «Веспа». Парень формата «32.05».
- Я сам не знал, что значит это выражение, поэтому спросил в самом заведении («32.05» - веранда в центре Москвы. - Авт.), - интригует Иван. - И мне объяснили. Это числовое значение вечной весны в душе - 32 мая.
Так говорят про людей романтичных, мечтательных и увлеченных. Как мне работать с Аглаей? Видели бы вы эти глаза! Ох, что происходит! И играть ничего не надо. Один контакт - и сцена в кармане. Лично я сам ни разу в чужие отношения не влезал. А если и участвовал в любовных треугольниках, то стоя в сторонке и ожидая очереди.
Разбитую приставку собирают по кусочкам - у нее в отличие от разбитого сердца Саши уже нет шансов на восстановление. Бабушка божий одуванчик смотрит из окна квартиры за всем этим беспределом, качая головой. Слова, которые она произносит про себя, легко угадываются. Была бы игровая приставка у нее, с радостью скинула бы на голову этим киноделам. Лишь бы не мешали дневному сну.
Режиссерский привет мужчинам
- Саша - добрая и трогательная, светлая девочка, которая нуждается в любви, как и все мы, - говорит о своей героине Аглая. - У нее остался незакрытый гештальт, отношения с бывшим молодым человеком.
Ей хотелось бы отпустить ситуацию, но пока не получается. С Антоном Филипенко мы дружим и в жизни, вместе работаем пятый или шестой проект, так что в кадре чувствуем себя раскованно, импровизируем и придумываем разные интересные штуки.
Импозантный Андрей знает, как впечатлить женщину (Антон Филипенко). Фото: Егор Арефьев
Валерия Шкирандо тоже старается вложить в первую режиссерскую работу максимум сил и креатива. Соседей-дебоширов, чуть не отправивших на тот свет Сашу, показывает как Курта Кобейна и Кортни Лав. Сама главная героиня - словно Марго Робби в России. А в сценарии зашиты перипетии отношений самой Шкирандо.
- Замужем я никогда не была и не разводилась, соответственно, тоже, - вспоминает Валерия. - Более того, в жизни на свадьбах была редко. Но в каждой нашей сцене вшит личный опыт. Очень много проекций из жизни. В сериале много историй - и про бывшего, и про нынешнего, и про их пересечения. И я, естественно, передала «приветы» всем своим «эксам». Все это есть в ткани повествования - курьезные и веселые случаи. Крайне рекомендую посмотреть!
P.S. На платформе Premier сериал «Саша и Питер» (18+) покажут в 2024 году.