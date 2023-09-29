Генри Кавилл все-таки стал Джеймсом Бондом, но в другом фильме

Кто там хотел, чтобы Генри Кавилл стал следующим Джеймсом Бондом в кино? Теперь ему вряд ли светит эта перспектива, потому что актер уже исполнил яркую пародию на знаменитого шпиона в новом фильме.
28 сентября кинокомпания Universal Pictures выпустила крайне забавный трейлер комедийного боевика «Аргайл», в котором Кавилл — ну вылитый Бонд, со всеми атрибутами. Вы только посмотрите на его танец с Дуа Липой!
По сюжету известная писательница, выпустившая несколько бестселлеров о суперагенте Аргайле, внезапно узнает, что истории из ее книг напрямую связаны с реально существующей шпионской организацией. Женщина, любящая домашний уют и своего кота, вдруг оказывается втянута в разборки спецслужб, и теперь ее жизнь никогда не будет прежней.
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Режиссер — Мэттью Вон («Пипец», «Люди Икс: Первый класс», Kingsman). В картине также снялись: Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Джон Сина и Сэмюэл Л. Джексон.
Дата релиза — 2 февраля 2024 года.