Генри Кавилл все-таки стал Джеймсом Бондом, но в другом фильме

Кто там хотел, чтобы Генри Кавилл стал следующим Джеймсом Бондом в кино? Теперь ему вряд ли светит эта перспектива, потому что актер уже исполнил яркую пародию на знаменитого шпиона в новом фильме.

28 сентября кинокомпания Universal Pictures выпустила крайне забавный трейлер комедийного боевика «Аргайл», в котором Кавилл — ну вылитый Бонд, со всеми атрибутами. Вы только посмотрите на его танец с Дуа Липой!