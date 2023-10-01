Самые ожидаемые киноремейки в 2024 году

Ошеломительный успех новогоднего «Чебурашки» (больше 6 миллиардов рублей в прокате) открыл ящик Пандоры - киноделы почуяли запах легких денег и взялись штамповать экранизации сказок. Чтобы оценить размах явления, достаточно узнать о том, что некоторые режиссеры успевают снимать сразу по два сказочных фильма.
«Бременские музыканты»
Фото: кадр из фильма
Повторить удачу советской мультэкранизации сказки братьев Гримм пробовал еще Александр Абдулов, но его «Бременские музыканты & Co» (2001), несмотря на суперзвездный состав (Олег Янковский, Анастасия Вертинская, Семен Фарада и др.), никто, увы, не оценил. Теперь про кочующих зверушек, что помогают голосистому Трубадуру (Тихон Жизневский) выкрасть Принцессу (Валентина Ляпина) из замка упитанного короля-самодура (Сергей Бурунов, на фото), снимают новый фильм.
В нем четырех помощников Трубадура - Кошку (Ирина Горбачева), Осла (Дмитрий Дюжев), Пса (Роман Курцын) и Петуха (Аскар Нигамедзянов) - сыграли живые актеры, пусть и в анимированных масках. Гениального сыщика с нюхом как у орла исполнил Константин Хабенский, а маму Трубадура - Юлия Пересильд.
На большие экраны картина выйдет 1 января 2024 года.
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«Летучий корабль»
Фото: кадр из фильма
Перенести эту сказку на экраны вслед за Гарри Бардиным, который выпустил в 1979 году всем известный мультик с поющим Водяным, собрался сын Алексея Учителя Илья.
- Мы с большим трепетом отнеслись к великому советскому мультфильму, очень долго прорабатывали сценарий, - подчеркивает режиссер. - Вложили современные смыслы, добавили захватывающих приключений, искрометного юмора и совсем немного темной магии - чтобы наверняка покорить сердце каждого зрителя.
По сюжету Царь (Леонид Ярмольник) собирается выдать замуж свою дочь Забаву (Ксения Трейстер) за иностранца Поля (Андрей Бурковский). Но царевна хочет замуж за Ивана (Александр Метелкин, на фото). И Иван строит летучий корабль, а помогают ему в этом обитатели волшебного леса.
Картина появится в прокате 7 марта 2024 года.
«По щучьему велению»
Фото: кадр из фильма
Кино о приключениях ленивого Емели (Никита Кологривый, на фото), которому посчастливилось выловить говорящую Щуку (Мила Ершова), снимает Александр Войтинский.
- Я люблю сказки и считаю, что это главный жанр в кино, - признается режиссер. - Сказка меняет мир - это ее прямая функция. А мир только благодаря сказке и меняется. Наш Емеля начинает фильм ребенком. У него есть папа, который все решит. Есть печка, на которой можно лежать, и ощущение, что как-то все само собой склеится. А потом он понимает, что есть только две руки, две ноги, голова и сердце. И ты должен идти вперед!
Сюжет знаком всем с детства: два желания летающий на печи по снежной Руси и мрачным владениям Кощея Емеля потратил на ерунду, третье додумался приберечь. В битве за сердце царской дочки Анфисы (Алина Алексеева) простоватый паренек сойдется с заморским хлыщом лордом Ротманом (Юрий Колокольников) - и Отчизну, конечно, не посрамит. За что получит личную благодарность от Царя (Роман Мадянов).
Фильм выходит в прокат 23 декабря.
«Огниво»
Фото: кадр из фильма
Как и сказку про Емелю, ленту по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена тоже снимает Александр Войтинский.
- В этом фильме будет много визуальных эффектов, созданных посредством компьютерной графики, - объясняет продюсер Александр Горохов. - Она окрасит путешествие героев - через невиданные дали высоко в горы, через преодоление сокрушительного шторма в подземное царство и через облака на воздушном шаре в Небесный сад. Нас ждет волшебство: огниво, книга заклинаний, ожившие перо и чернильница. Но, кроме того, и живые, некомпьютерные герои.
Действовать в сказочном мире будет позитивный и смекалистый солдат Ваня (Роман Евдокимов, на фото) - именно он находит на дороге огниво, то есть старинную зажигалку, а потом встречает грустную царевну Дашу (Ирина Старшенбаум), за которую ему и придется сражаться.
Фильм можно будет посмотреть в кино уже с 26 октября.
«Руслан и Людмила»
Фото: Persona Stars
Экранизацию поэмы Пушкина с предварительным бюджетом в миллиард рублей готовит компания «Марс Медиа» («Т-34», «Пальма» и др.). Режиссером стал Рустам Мосафир (на фото), занимавшийся недавно другой сказкой - сериалом «Король и Шут» про творчество одноименной рок-группы. Об актерском составе почти ничего не известно. В основу сценария, помимо мотивов «Руслана и Людмилы», лягут разные русские сказки. Авторы обещают «совершенно новый» взгляд на известные произведения.
- Наша задача - сделать уникальный и завораживающий жанровый фильм для самой широкой аудитории, - интригуют создатели.
Премьера фильма будет приурочена к 225-летию со дня рождения Пушкина, которое будет отмечаться по всей стране в будущем году.