Самые ожидаемые киноремейки в 2024 году

Повторить удачу советской мультэкранизации сказки братьев Гримм пробовал еще Александр Абдулов, но его «Бременские музыканты & Co» (2001), несмотря на суперзвездный состав (Олег Янковский, Анастасия Вертинская, Семен Фарада и др.), никто, увы, не оценил. Теперь про кочующих зверушек, что помогают голосистому Трубадуру (Тихон Жизневский) выкрасть Принцессу (Валентина Ляпина) из замка упитанного короля-самодура (Сергей Бурунов, на фото), снимают новый фильм.

В нем четырех помощников Трубадура - Кошку (Ирина Горбачева), Осла (Дмитрий Дюжев), Пса (Роман Курцын) и Петуха (Аскар Нигамедзянов) - сыграли живые актеры, пусть и в анимированных масках. Гениального сыщика с нюхом как у орла исполнил Константин Хабенский, а маму Трубадура - Юлия Пересильд.

На большие экраны картина выйдет 1 января 2024 года.

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«Летучий корабль»