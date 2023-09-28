Драма Вуди Аллена «Великая ирония» и другие премьеры недели

«Великая ирония» (оригинальное название - Coup de chance), 2023, Франция, драма 16+

Режиссер: Вуди Аллен. В ролях: Лу де Лааж, Мельвиль Пупо и др.

В российском прокате с 28 сентября.

Фанни и Жан были образцовой парижской парой, словно сошедшей с рекламного плаката: красивой, благополучной и, казалось, связанной настоящими чувствами. Рекламную безупречность испортила досадная деталь: у Фанни появился ухажер, ее одноклассник Ален, на которого она случайно наткнулась на улице и узнала, что в школе он был в нее влюблен. Ну как устоишь перед кудрявым романтиком из недалекого (Алену и Фанни в районе тридцати) прошлого? Но вскоре то, что сперва выглядело банальной интрижкой, начинает серьезно влиять на жизнь обоих экс-одноклассников.

Западная общественность уже лет тридцать азартно спорит о том, кем считать Вуди Аллена - мерзким извращенцем, пристававшим к дочкам своей подружки, или одним из величайших режиссеров в истории кинематографа. А тем временем сам Вуди продолжает снимать, пусть уже не в прежнем фантастическом (по фильму в год) темпе, и тихо подходит к важному рубежу - к своей пятидесятой полнометражной картине.

Ею и стала история о Фанни, Алене и Жане, снятая в лояльной по отношению к Вуди Франции и получившая название «Счастливый случай», которое у нас поспешили поменять на «Великую иронию». О степени величия этой иронии можно судить хотя бы по тому, насколько явно перекликается фильм с «Матч-пойнтом», неофициально считающимся главным алленовским шедевром. Там, если помните, все жили мирно и счастливо, пока герой не наткнулся на бывшую подружку и, вместо того чтобы благоразумно пройти мимо, стрельнул у нее номер телефона.

В итоге парню пришлось еще раз стрельнуть - из ружья, благо другого выхода он найти уже не мог. У Фанни и Алена с каждым днем тоже все меньше шансов безболезненно выпутаться из сложившейся ситуации - похоже, и здесь рано или поздно что-то (или кто-то) выстрелит. Не исключено, что наши прокатчики, подредактировав название картины, в кои-то веки угадали: все-таки называть столь невеселую историю «Счастливым случаем» - это если не великая, то уж точно очень злая ирония.

«Заклятие. Зло внутри» (оригинальное название - It Lives Inside), 2023, США, ужасы 18+