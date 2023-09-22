Запущен в работу: названа дата выхода сиквела «Чебурашки»

Продолжение нашумевшего фильма «Чебурашка» официально запущено в производство. Сиквел комедии выйдет в кино 1 января 2026 года. Режиссером второй части выступит все тот же Дмитрий Дьяченко, да и основная команда создателей картины останется прежней.

Об этом сообщили в пресс-службе ВГТРК. Отмечается, сюжет будет развиваться спустя год после событий первого фильма.

«Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но как любой взрослеющий ребенок начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие», - цитирует ТАСС соавтора сценария, генерального продюсера кинокомпании Yellow, Black and White Виталия Шляппо.

Он также пообещал, что во второй части появятся новые необычные персонажи.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, первый «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко «Холоп» и даже первый «Аватар» Джеймса Кэмерона. В картине снялись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие звезды кино. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.