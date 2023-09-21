Драма «Первый день моей жизни» и другие премьеры недели

«Первый день моей жизни» (оригинальное название - Il primo giorno della mia vita), 2023, Италия, фэнтези-драма 16+

Режиссер: Паоло Дженовезе. В ролях: Тони Сервилло, Валерио Мастандреа и др.

В российском прокате с 21 сентября.

Седовласый синьор разъезжает по Риму на стареньком авто и собирает странную компанию из людей, намеревающихся покончить с собой. Здесь тренер-мотиватор, эдакий Тони Роббинс, учивший клиентов «раскрывать чакры» и «жить в моменте», юный блогер, поедавший перед камерой горы пончиков, парализованная гимнастка, вечно занимавшая вторые места, а также сотрудница полиции, не сумевшая смириться с гибелью сына.

Тренер-мотиватор хотел сигануть с моста, спортсменка - с крыши, блюстительница закона планировала пустить себе пулю в лоб, а мальчик-блогер собирался сожрать смертельное для его измученного диабетом организма количество пончиков. У каждого были веские причины решиться на суицид, и все же седовласый синьор настоятельно рекомендует всем хорошенько подумать и дает на это неделю.

Потенциальные самоубийцы как будто застрянут на полпути, имея возможность ходить по улицам, наблюдать за близкими, оплакивающими их гибель, но не имея шанса поговорить с ними «за жизнь» (ну или за смерть - тут уж кто какое решение примет).

В 1990-м миллионы зрителей проливали слезы, наблюдая за тем, как в «Привидении» мертвый герой Патрика Суэйзи пытается достучаться до своей здравствующей возлюбленной в исполнении Деми Мур. Спустя восемь лет публика рыдала не менее активно, глядя на то, как в «Городе ангелов» Николас Кейдж спускается с небес ради пробудившей в нем большие чувства Мег Райан.

Автор «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе попытался перенести использованные голливудскими коллегами приемы в менее слезоточивую и более философскую историю, предлагая не столько поплакать, сколько поразмышлять о добром, разумном, вечном. Размышления получились серьезными, может, даже слишком - не исключено, что где-то в середине второго часа кое-кто из зрителей захочет обменять пару умных мыслей на десяток бесхитростных слез.

«Неудержимые 4» (оригинальное название - Expend4bles), 2023, США, боевик 18+