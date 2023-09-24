Новое русское кино: за что Гарик Харламов чуть не утопил Ларису Гузееву

Помимо сериалов, в новом телевизионном сезоне публику ждут и свежие кинокартины, первую скрипку в которых зачастую играют герои малых экранов.

«Теща» 16+

Это в жизни Гарик Харламов и Лариса Гузеева - заклятые враги, раз за разом издевающиеся друг над другом в соцсетях (он выкладывал ролики с шедевральными матерными высказываниями телеведущей и назывался Гузеевым, она подчеркивала его лишний вес и жаловалась, что «задолбал»), а на работе - всего лишь коллеги.

Именно об этом и снята предновогодняя комедия «Теща», в которой звезда «Бесприданницы» воплотила образ Ольги Николаевны - хабалистой тещи «из народа», тогда как резидент Comedy Club отыграл роль претендующего на вакансию зятя, то есть мужа ее беременной дочери Варвары (Настасья Самбурская).

Фабула проста как божий день: бедолага-зять поначалу честно старается понравиться теще и преподносит хоть и странные, но подарки (фарфоровая кошка, машущая лапкой), однако после ряда неудач и пошловатых хохм времен девяностых («Зять - нехрен взять») вступает в открытую схватку с Ольгой Николаевной, почти как Тасик из михалковской «Родни».

Словно воплощая в кадре все то, о чем так долго мечтали, Харламов и Гузеева дерутся на балконе, в квартире у елки и даже в храме (причем схватка внутри церкви заканчивается маканием тещи головой в водосвятный бак). Не обойдется без заваленной елки и опускания лиц в оливье.

Премьера фильма 30 ноября.

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«Ёлки-10» 12+