Новое русское кино: за что Гарик Харламов чуть не утопил Ларису Гузееву

Помимо сериалов, в новом телевизионном сезоне публику ждут и свежие кинокартины, первую скрипку в которых зачастую играют герои малых экранов.
«Теща» 16+
Это в жизни Гарик Харламов и Лариса Гузеева - заклятые враги, раз за разом издевающиеся друг над другом в соцсетях (он выкладывал ролики с шедевральными матерными высказываниями телеведущей и назывался Гузеевым, она подчеркивала его лишний вес и жаловалась, что «задолбал»), а на работе - всего лишь коллеги.
Именно об этом и снята предновогодняя комедия «Теща», в которой звезда «Бесприданницы» воплотила образ Ольги Николаевны - хабалистой тещи «из народа», тогда как резидент Comedy Club отыграл роль претендующего на вакансию зятя, то есть мужа ее беременной дочери Варвары (Настасья Самбурская).
Фабула проста как божий день: бедолага-зять поначалу честно старается понравиться теще и преподносит хоть и странные, но подарки (фарфоровая кошка, машущая лапкой), однако после ряда неудач и пошловатых хохм времен девяностых («Зять - нехрен взять») вступает в открытую схватку с Ольгой Николаевной, почти как Тасик из михалковской «Родни».
Словно воплощая в кадре все то, о чем так долго мечтали, Харламов и Гузеева дерутся на балконе, в квартире у елки и даже в храме (причем схватка внутри церкви заканчивается маканием тещи головой в водосвятный бак). Не обойдется без заваленной елки и опускания лиц в оливье.
Премьера фильма 30 ноября.
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«Ёлки-10» 12+
Теперь «Ёлки» снимает Евгений Кулик. Фото: BAZELEVS
Для некоторой части россиян Новый год прочно связан не только с мандаринами, шампанским и «Иронией судьбы...» Эльдара Рязанова, но и с семейной франшизой «Ёлки», десятая часть которой готовится к выпуску. С момента выхода первой части фильма в 2010 году многое изменилось - перестали быть актуальными прежние герои, появились новые, зрители не увидят Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева, однако таланта сценаристов и режиссера Евгения Кулика хватит и на новые сюжеты.
В «Ёлках-10» будет четыре новеллы, по традиции объединенные общей сюжетной линией, а еще глобальная отсылка к первому фильму, который построен на теории шести рукопожатий (потерявшийся мальчик тоже будет). Впервые к проекту присоединились ведущая Регина Тодоренко, блогер Амиран Сардаров, комик Айдар Гараев. Кроме того, в новой комедии зрители увидят и легенд советского кино - Галину Польских, Бориса Щербакова, Юрия Кузнецова, Александра Баширова.
Премьера фильма 7 декабря.
«Гардемарины 1787» 12+
Дмитрий Харатьян:- Гардемарин может постареть... Но нос все равно не вешает! Фото соцсети
Многострадальное продолжение советского телехита Светланы Дружининой про морпехов XVIII века. С 2017 года зрители слышат про два новых фильма («Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война»), но из-за пандемии, перебоев с финансированием и сложностей съемок в Крыму премьеру переносили и переносили. Но теперь картинам точно быть.
1787 год связан с годом сражения на Кинбурнской косе во время русско-турецкой войны. Гардемарины внесли немалый вклад в общую победу русской армии. А еще именно в 1787 году «западные партнеры» захотели разорвать Кючук-Кайнарджийский мирный договор, закрепивший Крымский полуостров за Россией.
И как раз согласно сюжету пятой и шестой частей «Гардемаринов» в тот момент, когда враги задействовали грязные политические приемы (от бесстыдных сплетен, темных слухов до грязных манипуляций с незаконнорожденным сыном государыни), на помощь Екатерине Великой приходят друзья-гардемарины, которым помогают их повзрослевшие дети.
В деле снова Алексей Корсак (Дмитрий Харатьян), Павел Горин (Александр Домогаров), Никита Оленев (Михаил Мамаев - в настоящий момент в зоне СВО) и Софья Зотова (Ольга Машная). И какие «Гардемарины» без Михаила Боярского? Он появится в виде тени убитого шевалье де Брильи. Молодых персонажей сыграли Андрей Лаптев (сын Алешки Корсака и Софьи Зотовой), Агния Дитковските (дочь Белова и Ягужинской) и Никита Пресняков (сын Бобринского). Императрицу Екатерину II сыграла Кристина Орбакайте, графа Орлова - Александр Лазарев.
Премьера фильма «Гардемарины 1787. Мир» - 5 октября, «Гардемарины 1787. Война» - 16 ноября.
«Школа Бабы-яги» 6+
У Елены Воробей получилась очень симпатичная Баба-яга (с Евой Смирновой). Фото: соцсети
Елена Воробей переоделась в Бабу-ягу, но на этот раз не для пародийного номера в «Кривом зеркале», а для полноценной роли в полнометражном детском фильме. Фильм «Школа Бабы-яги», который снимают в Мордовии, - очередная адаптация известной русской сказки. На этот раз с мордовским колоритом, ведь именно в местных национальных костюмах отыгрывают сцены известные российские артисты - Станислав Дужников (бог зимы и ночи Назар-паз), Мария Порошина (Марья-Царевна).
Художники по костюмам создали многослойные и эклектичные образы: у Бабы-яги, например, эрзянское платье и при этом мокшанский головной убор. По сюжету девочка Лена (Ева Смирнова из «Чебурашки», «Вампиров средней полосы», «Новых папиных дочек» и др.) путешествует, встречая на пути колоритных героев русского и мордовского эпосов. Задача героини - найти Бабу-ягу (Елена Воробей), у которой в Тридевятом царстве находятся ее родители.
Премьера намечена на 2024 год.