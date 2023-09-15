Дмитрий Чеботарев и Полина Максимова останутся единственными людьми на планете в новом фильме

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В главных ролях в проекте снимаются Дмитрий Чеботарев и Полина Максимова. Также на экране появятся Николай Добрынин и Валентина Мазунина. Режиссер – Илья Фарфель (сериалы «Война семей», «Короче», «Бедные Абрамовичи»).

Фильм выйдет на большие экраны в 2024 году.