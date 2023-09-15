Дмитрий Чеботарев и Полина Максимова останутся единственными людьми на планете в новом фильме

15 сентября кинокомпания «Централ Партнершип» сообщила о старте съемок романтической комедии «Адам и Ева 2.0».
Это будет история о мужчине и женщине, которые неожиданно остались единственными людьми на всей планете. Герои кое-как научились жить в новых условиях, но дальше перед ними встал вопрос, как же возрождать человечество. Главной проблемой является то, что они совсем не нравятся друг другу.
Дмитрий Чеботарев и Полина Максимова на съемках ромкома «Адам и Ева 2.0». Фото: «Централ Партнершип»
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В главных ролях в проекте снимаются Дмитрий Чеботарев и Полина Максимова. Также на экране появятся Николай Добрынин и Валентина Мазунина. Режиссер – Илья Фарфель (сериалы «Война семей», «Короче», «Бедные Абрамовичи»).
Фильм выйдет на большие экраны в 2024 году.