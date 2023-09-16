Кто гениально играл Александра Пушкина в кино

Константин сыграл поэта в эксцентричной комедии «Спасти Пушкина» (2017). Изобретательные современные школьники из элитного лицея решили спасти маэстро от пули Жоржа Дантеса, но при этом перенесли его в наше время. Туда, где поэзией считаются рэп-батлы, литературой - детективы, а способом осмысления реальности - съемка на смартфон.

- Больше всего меня удивило последнее желание Пушкина перед смертью - принести ему ягоды морошки, он ее очень любил, - делился Крюков обстоятельствами подготовки к роли. - Пришлось купить эту ягоду и попробовать.

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Юрий Борисов