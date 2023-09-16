Кто гениально играл Александра Пушкина в кино

Константин Крюков
Фото: кадр из фильма
Константин сыграл поэта в эксцентричной комедии «Спасти Пушкина» (2017). Изобретательные современные школьники из элитного лицея решили спасти маэстро от пули Жоржа Дантеса, но при этом перенесли его в наше время. Туда, где поэзией считаются рэп-батлы, литературой - детективы, а способом осмысления реальности - съемка на смартфон.
- Больше всего меня удивило последнее желание Пушкина перед смертью - принести ему ягоды морошки, он ее очень любил, - делился Крюков обстоятельствами подготовки к роли. - Пришлось купить эту ягоду и попробовать.
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Юрий Борисов
Фото: кадр из фильма
В фильме «Пророк. История Александра Пушкина», который планируется к выходу аж в 2025 году, поэта играют сразу два актера: Юрий Борисов (в зрелом возрасте) и 16-летний Кай Гетц («Монастырь», «Пищеблок») - в юном. Снимает кино Феликс Умаров, который хочет «показать современным зрителям Пушкина не как лакированного колосса классической литературы, а как живого, мятущегося героя, которому не чужды сильные человеческие страсти, понятные каждому из нас». Такое описание чуть пугает, но в то же время и интригует - вдруг мы увидим живого хулигана и декабриста с тонко устроенной душой, а не идола из учебника по литературе?
В проекте также заняты Анна Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Илья Любимов (поэт Василий Жуковский), Евгений Шварц (Николай II) и Сергей Гилев (начальник жандармерии Александр Бенкендорф).
Виктор Сухоруков
Фото: кадр из фильма
Одну из самых масштабных пародий на Александра Сергеевича - и, если брать шире, любое фанатичное литературное сообщество, напоминающее секту, - поставил мастер гротеска Юрий Мамин. В фильме «Бакенбарды» (1990) роль руководителя группы «пушкинистов» играет Виктор Сухоруков, герой которого и сам пытается выглядеть как Александр Сергеевич.
В ходе «ночи длинных тростей» и других безумных акций носители бакенбардов показывают, к чему может привести слепая любовь, даже если объектом ее является «наше все».
Евгений Стычкин
Фото: кадр из фильма
В кинопритче Карена Шахназарова «День полнолуния» (1998) зритель увидел фантасмагорию, где смешались в кучу кони, люди, новые русские, потомок Чингисхана, киллеры, монах Паисий, а еще Александр Сергеевич, встречающий по пути на Кавказ красивую и таинственную калмычку.
Художники по гриму не пытались добиться тотального сходства Стычкина с классиком - хватило и кучерявых волос почему-то рыжего оттенка. «Роль Александра Сергеевича - первая в списке памятников, которых мне посчастливилось играть, - вспоминал потом актер. - Теперь за плечами Сталин, Ленин, Лермонтов, Павел I и другие...»
Сергей Безруков
Фото: кадр из фильма
Ну куда же без него? Сергей Витальевич, как известно, специализируется на образах великих - он сыграл уже и Есенина, и Моцарта, и Высоцкого, так что обделить своим актерским вниманием Пушкина просто не имел права.
В картине Натальи Бондарчук «Пушкин. Последняя дуэль» (2008) публике предложили нестандартный взгляд на судьбу поэта - через расследование обстоятельств дуэли с Дантесом.
Сергей Шакуров
Фото: кадр из фильма
Сергей Соловьев в картине «Наследница по прямой» (1982) доверил роль классика своему тезке Шакурову. Впрочем, ведущая партия в фильме все же отведена не Пушкину, а тринадцатилетней девочке Жене (Таня Ковшова), которая придумывает легенду о своем родстве с гением.
Старшеклассница так сильно верит в собственную идею, пытаясь сбежать от скуки дней, что однажды рядом с ней материализуется «поэт Пушкин А. С.» - именно так назван в фильме герой Шакурова.